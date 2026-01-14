Головна Світ Політика
Федеральні агенти застосували спецзасоби проти протестувальників у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

У США хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає

У районі Паудерхорн міста Міннеаполіс відбулися масштабні зіткнення між федеральними службовцями та місцевими мешканцями. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ситуація загострилася, коли в район прибуло щонайменше 15 габаритних позашляховиків з агентами. У відповідь на це люди вимагали негайного виходу підрозділів ICE (міграційної служби) зі свого кварталу, супроводжуючи це вигуками та свистом.

За свідченнями журналістів CNN, які перебували в епіцентрі подій, під час конфлікту було застосовано перцеві кульки. У момент, коли агенти почали відходити до свого автотранспорту, у натовп полетіли світлошумові гранати. Деякі з протестувальників, зі свого боку, почали кидати в силовиків сніжки.

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

До слова, на тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.

