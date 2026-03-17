Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?
Дональд Трамп хоче допомоги Китаю у розблокуванні Ормузької протоки, але Пекін має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США

Президент США Дональд Трамп висунув Пекіну несподіваний ультиматум: китайська сторона має долучитися до розблокування Ормузької протоки. Трамп наголосив, що оскільки Китай користується перевагами цього торговельного шляху, він повинен розділити відповідальність за його безпеку. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри тиск Вашингтона, Китай має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США. Пекін роками готувався до подібних криз, накопичуючи стратегічні запаси нафти та інвестуючи в альтернативну енергетику. Це дає КНР простір для маневру та можливість просто «перечекати» пік конфлікту.

Ситуацію ускладнює й позиція Тегерана. З’явилася інформація, що Іран розглядає можливість пропускати танкери через заблоковану протоку за умови, що розрахунки за нафту будуть проводитися в китайських юанях. Це посилює геополітичний вплив Китаю та робить його позицію у переговорах з Трампом ще вигіднішою.

У китайських експертних колах та державних медіа нинішню ситуацію сприймають із певною часткою злорадства. Аналітики зазначають, що Трамп опинився у складному становищі: він розпочав війну, яку не може швидко завершити, і тепер намагається розділити ризики з країнами, які не підтримують його дії.

На міжнародній політичній арені МЗС Китаю наголошує на важливості дипломатії глав держав, але уникає будь-яких обіцянок щодо військової допомоги в протоці. Видання Global Times відкрито критикує ідею відправки кораблів, називаючи пропозицію Трампа спробою перекласти провину за розпочатий конфлікт.

Вплив Трампа на Пекін дещо послабшав після рішення Верховного суду США, яке обмежило повноваження президента щодо одностороннього запровадження тарифів. Тим часом економічні делегації обох країн продовжують переговори в Парижі щодо сільського господарства та критичних мінералів. Китайські аналітики вважають, що в поточних умовах «США потребують Китаю більше, ніж Китай потребує США», особливо на тлі внутрішнього невдоволення в Америці через стрімке зростання цін на пальне.

Китай продовжує позиціонувати себе як головного дипломатичного посередника на Близькому Сході, нагадуючи про свою роль у примиренні Саудівської Аравії та Ірану у 2023 році. Хоча стабільність регіону є важливою для китайської економіки, Пекін навряд чи погодиться на військову авантюру, яка б підтримала стратегію адміністрації Трампа.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?
Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?
