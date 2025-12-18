The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів

США вважають, що заморожені кошти мають залишатися недоторканим до початку офіційних переговорів між РФ та Україною

Між Вашингтоном та Брюсселем поглиблюється розкол щодо подальшої долі заморожених активів РФ. Як повідомляє The Times, адміністрація Дональда Трампа виступає категорично проти ідеї їхньої конфіскації, яку просувають у Євросоюзі, інформує «Главком».

За даними видання, американські посадовці у приватних розмовах попередили колег із ЄС та Великої Британії про серйозні наслідки такого кроку. Зокрема, Вашингтон дає зрозуміти: якщо активи будуть вилучені зараз, у майбутньому європейцям та британцям доведеться компенсувати ці кошти з власного бюджету.

Ключові причини позиції США:

питання збереження російських коштів є одним із центральних елементів стратегії Трампа щодо завершення війни;

у Вашингтоні вважають, що конфіскація активів позбавить Захід важливого інструменту тиску на Кремль під час майбутніх перемовин;

американська сторона побоюється, що радикальні кроки з активами лише віддалять перспективу мирного врегулювання.

Джерела видання наголошують, що в адміністрації Трампа розглядають заморожені кошти як гнучкий фінансовий інструмент, який має залишатися недоторканим до початку офіційних переговорів між Москвою та Києвом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження 210 млрд євро російських активів. За утримання заморожених активів Росії проголосували 25 країн з 27. Тож рішення було прийняте волею більшості, а не одноголосним голосуванням.

Рішення щодо довгострокового замороження російських активів прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Росія має зазнавати економічних втрати, поки не закінчиться війна в Україні.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджував, що його країна не підтримає ініціативу використання заморожених російських активів для фінансування військових потреб України.