Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро

Трамп: «Мадуро намагався дістатися безпечного місця, але не зміг через нашу надзвичайну швидкість»

США провели успішну військову операцію у Венесуелі, результатом якої стало затримання лідера країни Ніколаса Мадуро. Як повідомляє Білий дім, під час штурму Мадуро намагався сховатися від американських військових у спеціально обладнаному захищеному приміщенні, пише «Главком».

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції прокоментував перебіг операції та відповів на запитання, чи розглядалася можливість ліквідації Мадуро у разі опору. За словами Трампа, такий сценарій був цілком імовірним, проте блискавична швидкість дій військових дозволила взяти диктатора живим.

«Він намагався дістатися безпечного місця, але не зміг через нашу надзвичайну швидкість», – підкреслив Трамп. Він також додав, що до операції була залучена значна кількість представників венесуельської опозиції.

В ефірі Fox News Трамп уточнив, що Мадуро майже добіг до дверей свого укриття – укріпленої сталевої кімнати, проте не встиг їх зачинити. Навіть якби йому це вдалося, американським спецпризначенцям знадобилося б лише 47 секунд, щоб проникнути всередину. Президент США зазначив, що військові були готові до будь-яких перешкод і мали при собі потужні газові різаки для металу, але застосовувати їх не довелося.

