Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
фото: The White house/Facebook

Трамп: «Мадуро намагався дістатися безпечного місця, але не зміг через нашу надзвичайну швидкість»

США провели успішну військову операцію у Венесуелі, результатом якої стало затримання лідера країни Ніколаса Мадуро. Як повідомляє Білий дім, під час штурму Мадуро намагався сховатися від американських військових у спеціально обладнаному захищеному приміщенні, пише «Главком».

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції прокоментував перебіг операції та відповів на запитання, чи розглядалася можливість ліквідації Мадуро у разі опору. За словами Трампа, такий сценарій був цілком імовірним, проте блискавична швидкість дій військових дозволила взяти диктатора живим.

«Він намагався дістатися безпечного місця, але не зміг через нашу надзвичайну швидкість», – підкреслив Трамп. Він також додав, що до операції була залучена значна кількість представників венесуельської опозиції.

В ефірі Fox News Трамп уточнив, що Мадуро майже добіг до дверей свого укриття – укріпленої сталевої кімнати, проте не встиг їх зачинити. Навіть якби йому це вдалося, американським спецпризначенцям знадобилося б лише 47 секунд, щоб проникнути всередину. Президент США зазначив, що військові були готові до будь-яких перешкод і мали при собі потужні газові різаки для металу, але застосовувати їх не довелося.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

Теги: Венесуела США Дональд Трамп

