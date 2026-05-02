Скільки американців проти війни з Іраном – опитування показало історичний антирекорд

Іванна Гончар
28 лютого 2026 року США та Ізраїль оголосили про військові операції проти Ірану
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

 61% назвали дії США помилкою, а економічні наслідки вже відчуває населення

Війна США проти Ірану стрімко втрачає підтримку серед американців. За даними спільного опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, більшість громадян вважають військові дії помилкою, пише «Главком».

61% опитаних заявили, що застосування сили проти Ірану було неправильним рішенням. При цьому лише менше 20% вважають операцію успішною, тоді як близько 40% називають її провальною, а ще стільки ж – не готові робити висновки.

Рівень незадоволення війною вже порівнюють із періодами війни в Іраку (2006 рік) та В’єтнамі (1970-ті роки), що вважається тривожним сигналом для Білого дому.

Водночас серед республіканців підтримка залишається високою – 79% вважають війну правильним рішенням. Натомість демократи та незалежні виборці значно частіше виступають проти.

Американці також побоюються економічних наслідків. 60% вважають, що війна підвищує ризик рецесії, а багато хто вже змінює поведінку: скорочує витрати, рідше користується автомобілем або відмовляється від подорожей.

Крім того, 61% опитаних переконані, що військові дії збільшують ризик терористичних загроз для США, а понад половина, що це може погіршити відносини з союзниками.

За повідомленням Associated Press, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. 

Як повідомлялось, Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру. 

