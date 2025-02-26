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Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій
Професор Володимир Михайлов розповів про запаси літію в Україні
фото: shutterstock.com

Володимир Михайлов: У нас буцімто великі запаси і ресурси літію, але є з ним проблеми

Україна має запаси літію, але їх розробка пов’язана з низкою складнощів, які роблять видобуток економічно невигідним. Про це в інтерв'ю «Главкому» зауважив професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов.

«У нас буцімто великі запаси і ресурси літію, але є з ним проблеми. Доцільність розробки родовищ напряму залежить від собівартості видобутку металу», – наголосив професор.

Доктор геологічних наук пояснив, що в Україні поклади літію залягають на глибині 200-250 метрів, що вимагає дорожчого кар’єрного видобутку. А, наприклад, на родовищі літію Салар-де-Атакама в пустелі Атакама, що у Чилі, видобуток максимально здешевлений, оскільки літій лежить на поверхні.

«Солі літію згрібають бульдозером, це коштує копійки. А у нас, наприклад, Полохівське родовище літію на Кіровоградщині, то там глибина покладів до 200-250 метрів, можна кар’єрним шляхом видобувати. Це дорожче. А для видобутку інших копалин, наприклад, скандію, потрібно робити шахти. Все це значно підвищує собівартість видобутку що негативно віддзеркалюється на інвестиційній привабливості родовища», – зазначив Володимир Михайлов.

Професор додав, що основним фактором, який стримує інвесторів від вкладень у розробку родовищ, є війна. Крім того, за його словами, необхідно вдосконалювати законодавчу базу для захисту прав власності інвесторів:

«Наразі інвесторів стримує війна. Крім того, треба удосконалювати законодавчу базу для захисту прав власності інвесторів. Було декілька випадків, коли закордонні інвестори втрачали ліцензії (наприклад, Жовторіченське залізо-уран-скандієве родовище). Але є ще проблеми з якістю руд, їх технологічними властивостями і собівартістю їх видобутку».

Як повідомлялося, Володимир Михайлов назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США.

Доктор геологічних наук розповів «Главкому», що інформація про стратегічні мінерали в Україні залишається закритою, попри міжнародний інтерес та заклики до її розсекречення. Також Володимир Михайлов зауважив, що отримати $500 млрд прибутку з українських копалин, як хоче Дональд Трамп, нереально. За словами професора, наразі в Україні досліджено лише близько 20% уже відкритих родовищ.

Окрім того, професор зазначив, що оприлюднена у ЗМІ оцінка вартості українських корисних копалин у $14,8 трлн, значно завищена

Нагадаємо, що Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times. Як пише видання, Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, зокрема від вимоги на $500 млрд потенційного доходу від експлуатації копалин. Після цього Київ готовий підписати документ.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів 26 лютого розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Також з'явився повний текст угоди. Зазначається, що основні положення документа вже узгоджені, однак ще можливі деякі зміни.

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Теги: США інвестиції Дональд Трамп Україна корисні копалини

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