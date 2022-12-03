Американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні

Секретний брифінг американських сенаторів відбудеться водночас із тим, як адміністрація Джо Байдена прагне надати Україні додаткову допомогу в $37 млрд

Сенатори США проведуть секретний брифінг наступної середи, 7 листопада. Подія відбудеться на тлі прагнення адміністрації Байдена виділити Україні $37 млрд. Про це повідомляє CNN з посиланням на помічника Сенату.

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Секретний брифінг американських сенаторів відбудеться водночас із тим, як адміністрація Джо Байдена прагне надати Україні додаткову допомогу в $37 млрд. Підтримка може бути включена до зведеного законопроекту на кінець 2022 року, який має бути схвалений до 16 грудня для фінансування уряду.

«Досі невідомо, чи досягне адміністрація угоди щодо гігантського комплексного пакета, чи їй доведеться погодитись на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агентств на рівні минулого року - проти чого застерігав Пентагон», – йдеться в тексті CNN.

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Відповідно до інформаційного бюлетеня, який видання публікувало в листопаді, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США.

Допомога «забезпечить фінансування, зброю та підтримку для України - що необхідно їй для самозахисту і надання підтримки вразливим групам населення», – йдеться в листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг до спікерки палати представників Ненсі Пелосі. у2Також у письмі згадується гостра нестача продовольства та енергії в Україні, спричинена повномасштабним російським вторгненням.

Згідно з документом, розбивка виглядає так:

Зокрема, йдеться про:

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$21,7 млрд для Міністерства оборони, які будуть витрачені на обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

$14,5 млрд для Державного департаменту на пряму бюджетну підтримку України, важливі інвестиції під час війни, допомогу в безпеці, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу.

$626 млн для Міністерства енергетики на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти.

$900 млн для Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб для надання поточної допомоги в галузі охорони здоров’я та підтримки українців на деокупованих територіях.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Допомога містить додаткові боєприпаси та техніку.

Як повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.