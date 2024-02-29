Заявки на притулок в ЄС зросли до найвищого рівня від кризи 2015 року

Сирійці та афганці залишаються найбільшими групами заявників

Кількість заявок на отримання притулку у країнах ЄС зросла на 18% – до 1,14 мільйона у 2023 році, що є найвищим показником з часів міграційної кризи 2015-2016 років. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на дослідження Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).

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Як зазначає видання, такий рівень заявок на отримання притулку, ймовірно, розпалить і без того активні дебати про міграцію та ультраправі настрої напередодні безлічі місцевих та національних голосувань по всьому континенту, а також виборів до Європейського парламенту у червні цьогоріч.

Згідно з даними Агентства ЄС, сирійці та афганці залишаються найбільшими групами заявників. У той час як кількість сирійських заявників зросла на 38% порівняно з 2022 роком, кількість афганських заявників скоротилася на 11% порівняно з 2022 роком.

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Новим трендом стало те, що громадяни Туреччини склали третю за чисельністю групу заявників, подавши на 82% більше заявок, ніж у попередньому році.

Число палестинців, які подали заяви на отримання притулку, зросла до рекордного рівня – майже 11 600 на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом, повідомляє Агентство ЄС, зазначаючи, що було важко правильно зареєструвати їхню кількість, оскільки більшість країн-членів ЄС не визнають Палестину як державу.

У виданні зазначають, що ЄС протягом багатьох років намагається зменшити кількість нелегальних мігрантів. Після кризових 2015-2016 років цифри спочатку впали, зокрема внаслідок пандемії коронавірусу, однак з минулого року знову відбулося значне зростання.

Нагадаємо, у Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ.

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Повідомляється, що найпоширенішими причинами, на які посилалися шукачі притулку, були переслідування на релігійному ґрунті та політичні переслідування. Інші причини включали дискримінацію за належність до певної соціальної групи, раси чи національності.

Стало відомо, що Євросоюз погодив міграційну реформу. Європарламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо реформи міграційного законодавства та політики надання притулку в Євросоюзі.

Законопроєкт передбачає посилення контролю за нелегальними мігрантами, механізми реагування на кризові ситуації та запровадження принципу солідарності між державами-членами: вони зможуть або ухвалити біженців з іншої країни ЄС у себе, або заплатити компенсацію до спеціального фонду.