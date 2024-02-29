Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Заявки на притулок в ЄС зросли до найвищого рівня від кризи 2015 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Заявки на притулок в ЄС зросли до найвищого рівня від кризи 2015 року
У виданні зазначають, що ЄС протягом багатьох років намагається зменшити кількість нелегальних мігрантів
фото з відкритих джерел

Сирійці та афганці залишаються найбільшими групами заявників

Кількість заявок на отримання притулку у країнах ЄС зросла на 18% – до 1,14 мільйона у 2023 році, що є найвищим показником з часів міграційної кризи 2015-2016 років. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на дослідження Агентства ЄС з питань надання притулку (EUAA).

Як зазначає видання, такий рівень заявок на отримання притулку, ймовірно, розпалить і без того активні дебати про міграцію та ультраправі настрої напередодні безлічі місцевих та національних голосувань по всьому континенту, а також виборів до Європейського парламенту у червні цьогоріч.

Згідно з даними Агентства ЄС, сирійці та афганці залишаються найбільшими групами заявників. У той час як кількість сирійських заявників зросла на 38% порівняно з 2022 роком, кількість афганських заявників скоротилася на 11% порівняно з 2022 роком.

Новим трендом стало те, що громадяни Туреччини склали третю за чисельністю групу заявників, подавши на 82% більше заявок, ніж у попередньому році.

Число палестинців, які подали заяви на отримання притулку, зросла до рекордного рівня – майже 11 600 на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом, повідомляє Агентство ЄС, зазначаючи, що було важко правильно зареєструвати їхню кількість, оскільки більшість країн-членів ЄС не визнають Палестину як державу.

У виданні зазначають, що ЄС протягом багатьох років намагається зменшити кількість нелегальних мігрантів. Після кризових 2015-2016 років цифри спочатку впали, зокрема внаслідок пандемії коронавірусу, однак з минулого року знову відбулося значне зростання.

Нагадаємо, у Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ.

Повідомляється, що найпоширенішими причинами, на які посилалися шукачі притулку, були переслідування на релігійному ґрунті та політичні переслідування. Інші причини включали дискримінацію за належність до певної соціальної групи, раси чи національності.

Стало відомо, що Євросоюз погодив міграційну реформу. Європарламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо реформи міграційного законодавства та політики надання притулку в Євросоюзі.

Законопроєкт передбачає посилення контролю за нелегальними мігрантами, механізми реагування на кризові ситуації та запровадження принципу солідарності між державами-членами: вони зможуть або ухвалити біженців з іншої країни ЄС у себе, або заплатити компенсацію до спеціального фонду.

Читайте також:

Теги: мігранти дебати притулок Європа Європарламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія має побоювання, що російський скраплений газ може потрапити в її енергетичну систему
Британія збільшить тиск на Європу через імпорт російського скрапленого газу
5 лютого, 15:25
Європа має зобов’язання допомогти Україні з мільйоном снарядів 155-го калібру
«Ситуація зі снарядами непроста»: генерал оцінив, чи втримають ЗСУ оборону
4 лютого, 15:29
17 лютого – Всесвітній день людського духу
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
17 лютого, 00:01
Грицак: «Я вважаю, що будь-яка перемога України, зміна на фронті може швидше привести до колапсу режиму Путіна, ніж політика стримування»
Історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну
20 лютого, 19:13
Для забезпечення швидкого розміщення сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення
Румунія надала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз
9 лютого, 11:31
Також у польському місті Глівіце на заводі Bumar-Łabędy відкрили центр для ремонту українських танків Т-64
У Чехії досі не розпочався ремонт українських танків Т-64: причина
13 лютого, 08:18
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
19 лютого, 18:23
Вчителям пропонується «організувати класні дебати», в яких школярі обговорювали б інтерв'ю, а також на його прикладі вчилися медіаграмотності
Російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону
22 лютого, 19:47
Юлія Навальна звернулася до європейських депутатів із проханням не карати звичайних росіян, тих, хто не підтримує режим Путіна, а навпаки, співпрацювати з ними
Навальна закликала Європарламент боротися з Путіном новаторськими методами
Вчора, 14:24

Соціум

Українських учнів у Чехії чекатиме перевірка: подробиці
Українських учнів у Чехії чекатиме перевірка: подробиці
Росіяни на Шрі-Ланці організували расистську вечірку: чим закінчився скандал
Росіяни на Шрі-Ланці організували расистську вечірку: чим закінчився скандал
Заявки на притулок в ЄС зросли до найвищого рівня від кризи 2015 року
Заявки на притулок в ЄС зросли до найвищого рівня від кризи 2015 року
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
Ще один штат США заборонив Трампу брати участь у виборах
Ще один штат США заборонив Трампу брати участь у виборах
Китай і Туреччина розробляють переговорні платформи щодо війни в Україні – ISW
Китай і Туреччина розробляють переговорні платформи щодо війни в Україні – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
78K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
46K
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
27K
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
5504
СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші
5317
Криза, яка чекає на українські міста. Що робити?

Новини

Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
27 лютого, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
27 лютого, 11:28

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua