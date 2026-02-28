Головна Світ Політика
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Держсекретар Марко Рубіо закликав американців терміново виїхати з Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо офіційно надав Ірану статус держави-спонсора незаконних затримань, пише «Главком».

У своїй заяві він наголосив, що практика захоплення заручників використовується іранським режимом як політичний важіль ще з часів приходу до влади аятоли Хомейні 47 років тому. Підставою для нинішнього рішення став указ Дональда Трампа та закон про протидію незаконному утриманню під вартою, ухвалений Конгресом у 2025 році.

Вашингтон вимагає від Тегерана негайно припинити викрадення людей та звільнити всіх несправедливо затриманих американських громадян. Рубіо підкреслив, що виконання цих умов є єдиним шляхом для скасування введеного статусу. У разі ігнорування вимог США планують запровадити додаткові обмеження, зокрема заборону на використання американських паспортів для поїздок до Ірану або транзиту через його територію.

Наразі Держдепартамент закликає всіх американців, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну та застерігає інших від будь-яких подорожей у цьому напрямку.

Як відомо, через загрозу можливого удару США по Ірану, американське посольство в Єрусалимі повідомило своїх співробітників про можливість залишити Ізраїль. У відомстві наголосили, що ті, хто вирішить скористатися цією опцією, повинні зробити це невідкладно. 

Ця директива надійшла від посла Майка Хакабі до співробітників посольства США в п'ятницю. Він сказав, що це було результатом «надмірної обережності» і розмов з Державним департаментом, в яких чиновники погодилися, що безпека співробітників посольства є пріоритетом.

Нагадаємо, що командувач центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

