На переговорах в ОАЕ обговорювалося енергетичне перемирʼя – президент

26 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами

Зеленський: Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах в Абу-Дабі з американською і російською сторонами обговорювалося енергетичне перемирʼя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі Х.

«Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни», – наголосив президент.

Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час. «Я особисто просив Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста протягом тижня, поки стоять сильні холоди. Він погодився це зробити», – сказав Трамп.

Зауважимо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, президент наголосив, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

Як повідомлялося, новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбудеться наступного тижня в столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів.