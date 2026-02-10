Головна Країна Політика
Служба у ЗСУ: Зеленський ухвалив низку змін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Служба у ЗСУ: Зеленський ухвалив низку змін
Документ врегульовує порядок проходження контрактної служби чоловіками 60+
Окремо врегульовано процедуру прийняття на контрактну службу осіб віком від 60 років

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким чоловіки віком від 60 років зможуть офіційно підписувати контракти для служби в армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №108/2026.

Документ, зокрема, визначає порядок проходження контрактної військової служби чоловіками віком від 60 років у період воєнного стану, а також уточнює низку процедур, що стосуються підготовки, призначень, переведення та звільнення військовослужбовців.

Відповідно до указу, з особами віком від 60 років, прийнятими на військову службу за контрактом під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 закону «Про військовий обов’язок і військову службу», контракт укладається строком на один рік. Документ також передбачає можливість продовження такого контракту ще на один рік. Водночас у разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів завершується достроково, а військовослужбовці підлягають звільненню зі служби у порядку, встановленому законодавством.

Окремо врегульовано процедуру прийняття на контрактну службу осіб віком від 60 років. Під час воєнного стану вони можуть бути зараховані до лав Збройних Сил України за умови наявності письмової згоди командира військової частини та визнання військово-лікарською комісією придатними до служби за станом здоров’я. Для укладення контракту кандидат подає заяву й лист-згоду командира до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування. У разі укладення контракту на посади офіцерського складу письмова згода командира надається лише після погодження кандидатури Генеральним штабом ЗСУ.

Крім того, указ вносить зміни до порядку припинення контрактів про навчання та відрахування курсантів. Зокрема, уточнено підстави припинення таких контрактів і відрахування з вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Визначено, що відраховані курсанти направляються до військових частин для подальшого проходження служби за призовом під час мобілізації або до територіальних центрів комплектування для взяття на військовий облік.

Документ деталізує правила присвоєння первинних офіцерських звань військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, яких під час воєнного стану призначають на офіцерські посади, а також уточнює строки вислуги у військових званнях для військовослужбовців бойового складу. Ці строки поширюються і на військових небойових частин, які не менш як три місяці виконували бойові або спеціальні завдання у складі бойових підрозділів, а також на військовослужбовців, які за станом здоров’я були переведені до інших частин після поранень або захворювань, отриманих під час захисту Вітчизни.

Окремо врегульовано питання перебування військовослужбовців у розпорядженні командирів у випадках полону, інтернування, безвісної відсутності або зникнення безвісти за особливих обставин – до моменту їх повернення або ухвалення відповідного рішення в установленому законодавством порядку. У зв’язку з цим уточнено порядок обчислення строків перебування у розпорядженні та періодів, які не включаються до такого строку.

Також указ переглядає порядок направлення військовослужбовців Збройних Сил України до інших військових формувань і зарахування військових з інших формувань до складу ЗСУ. Документ визначає повноваження посадових осіб щодо ухвалення та оформлення відповідних рішень у період воєнного стану, а також уточнює вимоги до рівня військової освіти для військовослужбовців офіцерського складу.

Також змінено формулювання щодо підстав отримання поранень або захворювань: замість слів «одержаних під час виконання обов’язків військової служби» тепер застосовується формулювання «одержаних під час захисту Вітчизни».

Нагадаємо, в Україні запровадили оновлений механізм продовження відстрочок від мобілізації. Близько 90% статусів тепер оновлюються автоматично. 

Теги: Володимир Зеленський ЗСУ мобілізація

