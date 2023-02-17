Стояв у Путіна за спиною, а нині лежить під Кремінною

На війні загинув російський лейтенант, який брав участь у зйомках новорічного привітання Путіна

У лютому в Україні загинув лейтенант Юрій Шнайдер, який знявся у новорічному зверненні президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Про смерть військового у Twitter повідомив користувач Necro Mancer, який збирає дані про загиблих. Додаткове підтвердження російські журналісти отримали від знайомих загиблого лейтенанта. Вони ж пишуть, що Юрій Шнайдер загинув 7 лютого в районі Кремінної в Луганській області.

31 грудня 2022 Володимир Путін нагородив лейтенанта Юрія Шнайдера орденом Мужності «за відображення потужної атаки противника». Після нагородження Шнайдера разом із іншими військовослужбовцями запросили знятися у новорічному зверненні президента. «Напередодні Нового року головнокомандувач нагородив мене орденом Мужності. Для мене ця подія стане пам'яттю на все життя», — прокоментував він отримання ордену, не здогадуючись, що «на все життя» для нього означатиме «на наступні 38 днів».

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Нагадаємо, що триває 359-й день повномасштабної війни Росії проти України. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються.