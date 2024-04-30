Сі Цзіньпін їде до Франції, аби обговорити із Макроном ситуацію в Україні

Переговори Макрона та Сі Цзіпіна стосуватиметься міжнародних криз, насамперед війни в Україні та ситуації на Близькому Сході

Еммануель і Бріджит Макрон приймуть Сі та його дружину Пен Ліюань у Парижі 6 травня

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує здійснити державний візит до Франції 6-7 травня, Війна в Україні та на Близькому Сході, як очікується, будуть головними питаннями порядку денного. Про це повідомив офіс президента Франції, пише «Голос Америки».

Візит до Франції, який проходитиме поряд із поїздками до Сербії та Угорщини, є першим європейським туром китайського лідера після пандемії коронавірусу.

«Цей візит відбувається з нагоди 60-річчя дипломатичних відносин між двома країнами та є продовженням візиту президента (Франції) до Пекіна та Гуанчжоу у квітні 2023 року», – вказали в офісі Макрона.

Переговори, як вказано, стосуватиметься міжнародних криз, насамперед війни в Україні та ситуації на Близькому Сході, питань торгівлі, наукової, культурної та спортивної співпраці, додали в Єлисейському палаці.

Згідно із заявою, Сі та Макрон також обговорять «спільні дії для подолання глобальних викликів, зокрема надзвичайної кліматичної ситуації, захисту біорізноманіття та фінансового становища найбільш вразливих країн».

«Китай з нетерпінням чекає співпраці з Францією, щоб сприйняти цей візит як можливість», – сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, також посилаючись на готовність Пекіна «здійснити новий внесок у світовий мир, стабільність, розвиток і прогрес».

Як зазначається, Еммануель і Бріджит Макрон приймуть Сі та його дружину Пен Ліюань у Парижі 6 травня. 7 травня обидві пари вирушать до південно-західного департаменту Верхні Піренеї, куди Макрон часто їздив у дитинстві, щоб побачити свою бабусю.

Франція готується прийняти Олімпійські ігри цього літа і Макрон заявив, що зробить «все можливе», щоб під час Ігор було «олімпійське перемир'я». Перемир'я – це історична традиція, згідно з якою під час Олімпіади панує мир. Макрон заявив, що попросить президента Китаю допомогти йому в цій меті.

Макрон намагався переконати Китай не підтримувати війну Росії проти України. У 2023 році президент Франції закликав Сі «привести Росію до розуму» через Україну і закликав не постачати зброю Москві.

Але, попри тиск Заходу, після вторгнення в Україну співпраця між Китаєм і Росією тільки зросла.

«Ми повинні продовжувати взаємодіяти з Китаєм, який об’єктивно є міжнародним гравцем із найбільшим впливом на те, щоб змінити думку Москви», – заявило французьке дипломатичне джерело, визнаючи, що не варто очікувати негайного прориву.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок Франції для захисту ЄС від загроз із боку Росії.