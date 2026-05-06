Норвегія «реанімує» газові родовища 90-х років та розширює видобуток

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стере повідомив, що уряд відкриє три старі родовища в районі Екофіск у Північному морі

Паралельно з відновленням старих свердловин, уряд відкрив 70 нових ділянок для розвідки

Уряд Норвегії оголосив про масштабну стратегію посилення енергетичної безпеки Європейського Союзу. Осло не лише повертає до життя три закриті наприкінці минулого століття газові родовища, а й відкриває для розвідки рекордну кількість нових ділянок, попри протести екологів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на nrk.

Осло інвестує близько 19 млрд норвезьких крон у перезапуск трьох родовищ у південній частині Північного моря, які були законсервовані ще у 1998 році. Зміна геополітичної ситуації та відмова Європи від російського газу зробили видобуток на цих ділянках знову рентабельним.

Прогноз видобутку коливається від 90 до 120 млн барелів нафтового еквівалента. Запуск заплановано на кінець 2028 року, експлуатація триватиме до 2048-го. Газ постачатимуть до Німеччини, а конденсат – до Великої Британії. Проєкт також має потужний соціальний ефект, створюючи близько 7600 нових робочих місць.

Паралельно з відновленням старих свердловин, уряд відкрив 70 нових ділянок для розвідки, охоплюючи Баренцеве (38 ділянок), Норвезьке (10) та Північне (22) моря. Унікальність рішення полягає в тому, що вперше в історії пошук дозволено проводити максимально близько до узбережжя.

«Якщо ми хочемо залишатися стабільним постачальником енергії для Європи, ми повинні більше шукати, більше знаходити і більше інвестувати», – заявив міністр енергетики Терьє Оссланн.

Рішення прем'єр-міністра Йонаса Гара Стьоре викликало хвилю критики з боку опозиції та екологічних організацій. Вони наголошують на ризиках для чутливих прибережних екосистем та нагадують, що 2025 рік став найтеплішим в історії спостережень Норвегії.

Проте уряд вирішив не враховувати застереження Міністерства довкілля, ставлячи на перше місце безпеку континенту. Аналітики пов’язують цей крок безпосередньо з війною в Україні та нестабільністю на Близькому Сході. Норвегія прагне стати надійною альтернативою не лише російському газу, а й поставкам із США, забезпечуючи стабільність ЄС на десятиліття вперед.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони обговорили стратегічне партнерство, зокрема, Drone Deal, та роботу над посиленням протиповітряної оборони.