Франція перекинула авіаносець до Червоного моря

Іванна Гончар
До регіону вирушив авіаносець «Шарль де Голль»
фото: Reuters

Париж готує місію для Ормузької протоки

Франція перекинула свою ударну авіаносну групу до Червоного моря через загострення ситуації навколо Ормузької протоки та ризику нової ескалації між США й Іраном. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

До регіону вирушив авіаносець «Шарль де Голль» у супроводі італійських і нідерландських кораблів. У Парижі заявляють, що мета місії – оцінити безпекову ситуацію та підготувати можливе міжнародне розгортання для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

«Ми хочемо показати, що готові не лише говорити про безпеку Ормузької протоки, а й реально забезпечити її», – заявив представник французького президентства.

Як повідомлялось, Франція та Велика Британія вже кілька тижнів працюють над спільною ініціативою, яка має забезпечити безпечний транзит через протоку після стабілізації ситуації. За даними Reuters, до потенційної місії готові долучитися близько десяти країн.

У Лондоні відбулась дводенна зустріч військових планувальників із понад 30 країн. Вони обговорили можливості своїх армій, координацію дій та потенційне розгортання сил у регіоні.

Трамп зізнався, що очікував нафту по $250 після початку війни з Іраном
Трамп зробив заяву про переговори з Іраном
