Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD
Розвідки країн НАТО пильно стежать за російським кораблем «Звездочка», що базується в порту Сєвєродвінська на Білому морі
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Таємний проєкт «Скіф»: ракети у контейнерах на глибині сотень метрів – знайти і знищити їх майже неможливо

Росія, можливо, роками таємно розміщує балістичні ракети з ядерними боєголовками прямо на дні моря – у спеціальних контейнерах на глибині кількох сотень метрів, звідки їх майже неможливо виявити чи знищити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Tagesschau (ARD), підготовлене журналістами WDR та NDR.

Журналісти кілька місяців аналізували супутникові знімки, російські наукові бази даних та історичні документи, а також спілкувалися з військовими і незалежними експертами. У результаті вони з'ясували: розвідки країн НАТО пильно стежать за російським кораблем «Звездочка», що базується в порту Сєвєродвінська на Білому морі.

«Звездочка» – спеціальне судно завдовжки 96 і завширшки 18 метрів, збудоване для російських військових. Воно оснащене вантажними кранами і рампами для переміщення важкого обладнання у відкритому морі – зокрема в крижаних водах Північного моря. Представники спецслужб вважають, що корабель задіяний у таємному військовому проєкті під назвою «Скіф» – на честь давнього кочового народу скіфів, як і ракета «Сармат», названа на честь сарматів.

Ракети на дні – і жодного екіпажу

Суть проєкту – розміщення балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки, у спеціально сконструйованих шахтах або контейнерах на глибині кількох сотень метрів. Там вони можуть перебувати тривалий час і запускатися дистанційно. Для розміщення шахт, крім «Звездочки», використовується також спеціальний підводний човен «Саров».

Для цього проєкту, за даними НАТО, розроблено ракету «Скіф» – модифікацію «Синеви», якою нині озброєні переважно російські підводні човни. Ракети «Скіф» мають дальність кілька тисяч кілометрів і можуть запускатися безпосередньо з морського дна. Перші випробування, як стверджують джерела, відбулися кілька років тому.

Морський офіцер і дослідник Берлінського фонду науки і політики Гельґе Адріанс пояснює логіку проєкту: «По-перше, нейтралізувати такі ракети вкрай складно. По-друге, цей підхід дозволяє обійтися без підводних човнів та їхнього екіпажу. Росія може з мінімальними зусиллями і витратами досягти того самого ефекту ядерного стримування, для якого сьогодні їй потрібні пілотовані субмарини».

Не лише зброя, а й психологічний тиск

Ідея розміщення ядерної зброї на морському дні не нова. У 1980 році Пентагон вивчав подібну концепцію в рамках проєкту «Орка» – із шахтами, заякореними на дні, які мали б спливати на поверхню і запускати ракети під час війни. Зрештою США від цього відмовились через технічні складнощі – зокрема проблеми з морськими течіями, замуленням контейнерів, енергопостачанням та передачею даних. Росія, схоже, пішла іншим шляхом: патенти на відповідні технічні конструкції там реєстрували ще наприкінці 1990-х.

Військовий історик Маттіас Уль вбачає у подібних проєктах подвійну стратегію Кремля. «Їхнє значення – не стільки у реальному бою, скільки у політичному дискурсі. За кордоном ця зброя має забезпечувати стримування і сіяти невпевненість», – каже він. Концепція «суперзброї» має в Росії давню традицію – і атомна складова лише підсилює цей ефект.

Показово, що у березні 2018 року Путін особисто презентував шість нових таких видів, заявивши, що жоден противник не зможе від них захиститися.

Чи порушує це міжнародне право?

1971 року більшість атомних держав, зокрема США і СРСР, підписали «Договір про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні» в міжнародних водах. Утім договір не забороняє розміщення в межах власних територіальних вод – а проєкт «Скіф», за даними джерел, передбачає саме розміщення в російських водах.

Чи вийшов проєкт за межі випробувань і чи розгорнутий він реально – невідомо. Проте ще 2017 року колишній головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії Віктор Бондарєв публічно заявив: «Ракети "Скіф", що ховаються на морському дні, є частиною арсеналу російських збройних сил».

Ні НАТО, ні Міноборони Росії на запит редакції не відповіли. Посольство РФ у Берліні повідомило, що «не має інформації щодо запитуваного питання».

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що Росія раптово розпочала ядерні навчання – ISW пояснив, чим це вмотивовано. Крім того, «Главком» писав, що ракета «Скіф» донного базування фігурує в планах Кремля ще з початку 1990-х – як спосіб зберегти ядерне стримування в обхід дорогих підводних човнів.

Читайте також:

Теги: корабель росія зброя ядерна зброя розслідування путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок
«Кінець світу – це тільки початок»: як демографія і логістика руйнують глобальний порядок
27 квiтня, 09:32
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37
Запорізька обласна клінічна лікарня замовила послуги комп'ютерної томографії у приватного підприємства, власниками якого є батьки голови ЗОДА Івана Федорова
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
1 травня, 09:55
У березні внутрішні торги золотом на РФ сягнули 42,6 тонни
Росія почала масовий розпродаж золотого резерву для порятунку бюджету – розвідка
2 травня, 08:15
Через війну проти України збірна РФ пропустила Євро-2024 та Чемпіонат світу 2026
Пропагандисти назвали країни Європи, які підтримують повернення Росії в міжнародний футбол
5 травня, 16:19
Лондон вдарив санкціями по викрадачах українських дітей та пропагандистах Кремля
Санкції проти Росії за викрадення українських дітей. Британія розширила список
11 травня, 15:48
Індекс щастя у росіян катастрофічно знижується
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
14 травня, 15:01
Географія успішних уражень досягла Каспійського моря та Краснодарського краю
Сили оборони України завдали серії нищівних ударів по стратегічних об’єктах ворога
18 травня, 13:36
Трамп у розмові з Путіним у березні 2025 року підтримав ідею диктатора організувати хокейні матчі в США та Росії
Гра між хокеїстами з США та Росії: Кремль прокоментував ініціативу Трампа і Путіна
11 травня, 19:41

Політика

Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD
Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD
AP: Британський флот готовий розмінувати Ормуз – але є умови
AP: Британський флот готовий розмінувати Ормуз – але є умови
Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО
Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО
У Белграді понад 30 тис. людей вийшли на протест проти Вучича
У Белграді понад 30 тис. людей вийшли на протест проти Вучича
Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News
Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News
Мадяр: 100 тисяч угорців на Закарпатті позбавлені базових прав людини
Мадяр: 100 тисяч угорців на Закарпатті позбавлені базових прав людини

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua