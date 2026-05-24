Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD

Розвідки країн НАТО пильно стежать за російським кораблем «Звездочка», що базується в порту Сєвєродвінська на Білому морі

Таємний проєкт «Скіф»: ракети у контейнерах на глибині сотень метрів – знайти і знищити їх майже неможливо

Росія, можливо, роками таємно розміщує балістичні ракети з ядерними боєголовками прямо на дні моря – у спеціальних контейнерах на глибині кількох сотень метрів, звідки їх майже неможливо виявити чи знищити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Tagesschau (ARD), підготовлене журналістами WDR та NDR.

Журналісти кілька місяців аналізували супутникові знімки, російські наукові бази даних та історичні документи, а також спілкувалися з військовими і незалежними експертами. У результаті вони з'ясували: розвідки країн НАТО пильно стежать за російським кораблем «Звездочка», що базується в порту Сєвєродвінська на Білому морі.

«Звездочка» – спеціальне судно завдовжки 96 і завширшки 18 метрів, збудоване для російських військових. Воно оснащене вантажними кранами і рампами для переміщення важкого обладнання у відкритому морі – зокрема в крижаних водах Північного моря. Представники спецслужб вважають, що корабель задіяний у таємному військовому проєкті під назвою «Скіф» – на честь давнього кочового народу скіфів, як і ракета «Сармат», названа на честь сарматів.

Ракети на дні – і жодного екіпажу

Суть проєкту – розміщення балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки, у спеціально сконструйованих шахтах або контейнерах на глибині кількох сотень метрів. Там вони можуть перебувати тривалий час і запускатися дистанційно. Для розміщення шахт, крім «Звездочки», використовується також спеціальний підводний човен «Саров».

Для цього проєкту, за даними НАТО, розроблено ракету «Скіф» – модифікацію «Синеви», якою нині озброєні переважно російські підводні човни. Ракети «Скіф» мають дальність кілька тисяч кілометрів і можуть запускатися безпосередньо з морського дна. Перші випробування, як стверджують джерела, відбулися кілька років тому.

Морський офіцер і дослідник Берлінського фонду науки і політики Гельґе Адріанс пояснює логіку проєкту: «По-перше, нейтралізувати такі ракети вкрай складно. По-друге, цей підхід дозволяє обійтися без підводних човнів та їхнього екіпажу. Росія може з мінімальними зусиллями і витратами досягти того самого ефекту ядерного стримування, для якого сьогодні їй потрібні пілотовані субмарини».

Не лише зброя, а й психологічний тиск

Ідея розміщення ядерної зброї на морському дні не нова. У 1980 році Пентагон вивчав подібну концепцію в рамках проєкту «Орка» – із шахтами, заякореними на дні, які мали б спливати на поверхню і запускати ракети під час війни. Зрештою США від цього відмовились через технічні складнощі – зокрема проблеми з морськими течіями, замуленням контейнерів, енергопостачанням та передачею даних. Росія, схоже, пішла іншим шляхом: патенти на відповідні технічні конструкції там реєстрували ще наприкінці 1990-х.

Військовий історик Маттіас Уль вбачає у подібних проєктах подвійну стратегію Кремля. «Їхнє значення – не стільки у реальному бою, скільки у політичному дискурсі. За кордоном ця зброя має забезпечувати стримування і сіяти невпевненість», – каже він. Концепція «суперзброї» має в Росії давню традицію – і атомна складова лише підсилює цей ефект.

Показово, що у березні 2018 року Путін особисто презентував шість нових таких видів, заявивши, що жоден противник не зможе від них захиститися.

Чи порушує це міжнародне право?

1971 року більшість атомних держав, зокрема США і СРСР, підписали «Договір про заборону розміщення ядерної зброї на морському дні» в міжнародних водах. Утім договір не забороняє розміщення в межах власних територіальних вод – а проєкт «Скіф», за даними джерел, передбачає саме розміщення в російських водах.

Чи вийшов проєкт за межі випробувань і чи розгорнутий він реально – невідомо. Проте ще 2017 року колишній головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії Віктор Бондарєв публічно заявив: «Ракети "Скіф", що ховаються на морському дні, є частиною арсеналу російських збройних сил».

Ні НАТО, ні Міноборони Росії на запит редакції не відповіли. Посольство РФ у Берліні повідомило, що «не має інформації щодо запитуваного питання».

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що Росія раптово розпочала ядерні навчання – ISW пояснив, чим це вмотивовано. Крім того, «Главком» писав, що ракета «Скіф» донного базування фігурує в планах Кремля ще з початку 1990-х – як спосіб зберегти ядерне стримування в обхід дорогих підводних човнів.