Франція викликала посла США через заяви про недостатню боротьбу з антисемітизмом

Чарльз Кушнер опублікував листа, у якому звинуватив французький уряд у «недостатніх діях» у боротьбі з антисемітизмом.

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла США Чарльза Кушнера, після того, як він написав листа, у якому звинуватив уряд Франції у «недостатніх діях» щодо протидії антисемітизму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Відомство відкинуло висловлювання, зауваживши, що вони «не відповідають характеру трансатлантичних відносин між США та Францією». У заяві міністерство зауважило: зростання антисемітських дій у Франції з 7 жовтня 2023 року є реальністю, якій французька влада повністю чинить опір.

У листі до Макрона Кушнер написав, що понеділок є «81-ю річницею визволення Парижа союзниками, яке поклало край депортації євреїв із французької землі» під час нацистської окупації. Він наголосив, що у Франції «не минає жодного дня без нападів на євреїв на вулицях, актів наруги над синагогами чи школами або вандалізму єврейських крамниць».

«Антисемітизм вже давно спотворив життя Франції, але він вибухнув після варварського нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Відтоді прохамасівські екстремісти та радикальні активісти ведуть кампанію залякування та насильства по всій Європі. У Франції не минає і дня, щоб на євреїв не нападали на вулицях, не плюндрували синагоги чи школи, не здійснювали актів вандалізму щодо єврейського бізнесу», – написав Кушнер.

Кушнер також підкреслив, що «антисіонізм – це антисемітизм», і послався на соціологічні дослідження, згідно з якими «половина французької молоді ніколи не чула про Голокост», що, за його словами, викликає занепокоєння щодо системи освіти.

«Опитування свідчать, що більшість громадян Франції вірять: ще один Голокост у Європі цілком можливий. Майже половина французької молоді повідомляє, що ніколи не чула про Голокост. Чого ж навчають дітей у французьких школах, якщо така необізнаність зберігається?» – зазначив американський посол.

Нагадаємо, у французьких Східних Піренеях відправили під варту керівника парку відпочинку після того, як на його територію не пустили 150 ізраїльських дітей. Антисемітизм у країні різко зріс після нападу угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та подальшої війни в Секторі Гази. Серед злочинів – фізичні напади, погрози, вандалізм та переслідування, що викликало тривогу серед єврейських громад та лідерів.

До слова, посла Італії у Франції Емануелу Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ у Парижі після того, як віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з закликом поїхати на війну в Україну