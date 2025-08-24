Літак ядерного командування США здійснив «незвичайний» політ біля Гренландії – Newsweek

ВМС США у четвер підтвердили розгортання повітряного командного пункту E-6B, також відомого як «Меркурій»

США направили в Гренландію літак для керування підводними човнами

Військово-морські сили США направили до Гренландії літак Boeing E-6B, який є повітряним командним пунктом, призначеним для управління, зв'язку та контролю над підводними човнами, що несуть ядерну зброю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журнал Newsweek.

«Літак військового командування США, здатний підтримувати зв'язок з атомними підводними човнами, був помічений під час «незвичайного» польоту поблизу Гренландії… ВМС США підтвердили розміщення повітряного командного пункту E-6B, також відомого як «Меркурій», на космічній базі Пітуфік у Гренландії», – йдеться у публікації.

Згідно з представленою в публікації позицією американських ВМС, повітряний командний пункт розміщений у Гренландії для «планових операцій» та навчань з атомними підводними човнами в Тихому та Атлантичному океанах.

«Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції у координації з бойовими командуваннями, службами, а також союзниками та країнами-партнерами, навіть на Крайній Півночі», – цитує Newsweek заяву представника Пентагону.

Нагадаємо, команда вчених Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) здійснила сенсаційне відкриття під час тестування нової радарної системи, виявивши в товщі льодового покриву Гренландії покинуту ядерну базу США часів Холодної війни, яка понад півстоліття була прихована від сторонніх очей.

До слова, у Вашингтоні розглядають нову стратегію щодо залучення Гренландії до сфери впливу США. Замість прямої анексії, адміністрація Дональда Трампа може запропонувати острову договір про вільну асоціацію, аналогічний тим, які раніше були укладені з Мікронезією, Маршаловими Островами та Палау.