Макрон назвав Путіна «людожером» і дав пораду європейцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Еммануель Макрон закликав європейців «не бути наївними»
скріншот з інтерв'ю LCI

Французький президент наголосив, що Путін не хоче справжнього миру

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію «тривалою дестабілізуючою силою», а кремлівського диктатора Володимира Путіна – «людожером, якому потрібно продовжувати їсти заради власного виживання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтерв'ю LCI, яку цитує Le Figaro.

Макрон, зокрема, закликав європейців «не бути наївними» перед обличчям Росії. Він також нагадав, що з 2007-2008 років Путін рідко дотримувався своїх зобов'язань і прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу.

«Країна, яка інвестує 40% свого бюджету в таке обладнання, яка мобілізувала армію чисельністю понад 1,3 млн людей, не повернеться до стану миру та відкритої демократичної системи за одну ніч... Отже, в тому числі для власного виживання, йому (Путіну – «Главком») потрібно продовжувати їсти. Ось і все. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт», – сказав президент Франції. 

Президент Франції наголосив, що це не означає, що вже «завтра це буде напад на Францію, але зрештою це загроза для європейців».

Інтерв'ю з Макроном відбулося після зустрічі у Вашингтоні європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом, де було оголошено про ймовірну зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські військові готові брати участь у майбутніх миротворчих місіях в Україні та надавати допомогу в наземних операціях.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі два тижні будуть «абсолютно критичними» для визначення змісту гарантій безпеки для України.

Теги: путін Еммануель Макрон Франція переговори

