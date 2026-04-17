Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів із США

Дональд Трамп повідомив, що Іран погодився припинити підтримку підконтрольних йому угруповань, включаючи «Хезболлу» та «Хамас»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів зі Сполученими Штатами, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

«Ні. Жодних військ», – сказав Трамп, коли його запитали, чи вимагатимуть ці зусилля присутності американських військ на місцях. Він додав: «Ми спустимося і отримаємо це разом з ними, а потім ми це візьмемо. Ми зберемо це разом, бо на той час у нас буде угода, і не буде потреби воювати, коли є угода. Гарно, правда? Так краще».

«Ми б зробили це інакше, якби довелося», – сказав він. Президент сказав, що матеріал зрештою буде доставлено до Сполучених Штатів.

Коли Трампа запитали про терміни зустрічі, він сказав, що очікується, що обидві сторони зустрінуться цими вихідними, і що США продовжуватимуть блокаду іранських портів, «доки ми цього не зробимо».

Іран заперечив, що погодився на угоду, яка передбачала б передачу його запасів збагаченого урану.

«Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано, передача урану до Сполучених Штатів не розглядалася», – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї іранському державному мовнику IRIB.

«Збагачений Іраном уран для нас священний, як і земля Ірану», – сказав Багаї.

Він додав, що «немає жодної двозначності щодо будь-якої частини переговорів; ми чітко висловили свої позиції».

Трамп також заявив, що Іран погодився припинити підтримку терористичних угруповань, включаючи «Хезболлу» та «Хамас».

У п'ятницю президент неодноразово висловлював упевненість, що угода буде досягнута «протягом наступного дня-двох» і що мирні переговори «ймовірно» відбудуться цими вихідними.

Як писав Axios, США та Іран ведуть таємні переговори про масштабний план припинення війни на Близькому Сході. Зокрема, він передбачає розмороження $20 млрд іранських активів.

Головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану. За словами джерел, проінформовані про хід дискусій, Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива, зокрема 450 кг урану, збагаченого до критичних 60%.

Наразі відомо, що сторони вже обговорюють компромісну формулу: частину високозбагаченого матеріалу вивезуть до третьої країни, а решту розбавлять безпосередньо в Ірані під суворим міжнародним наглядом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що новий раунд переговорів може відбутися вже на цих вихідних. Зустріч делегацій запланована на неділю, 19 квітня, в Ісламабаді. Також глава США додав, що Іран нібито погодився передати Вашингтону запаси збагаченого урану та зробити «дуже, дуже потужну заяву... про те, що вони не матимуть ядерної зброї».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена вже найближчим часом – до кінця квітня. За словами американського лідера, відповідний сценарій є цілком можливим на тлі поточної ситуації навколо Ірану.

До слова, Трамп вважає, що війна з Іраном завершена.