Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі

Ключові дороги Донеччини планують укрити захистом від FPV-дронів до кінця місяця

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів про нарощення темпів встановлення антидронових сіток на важливих логістичних маршрутах у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком».

За словами посадовця, Міністерство оборони посилює захист інфраструктури в прифронтових регіонах через активне використання російськими військами FPV-дронів для ударів по транспорту та цивільних автомобілях.

До виконання робіт залучено Державну спеціальну службу транспорту, яка збільшує темпи встановлення спеціальних захисних конструкцій уздовж ключових доріг.

Наразі будівництво антидронових укриттів триває одразу на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини. Загальна довжина ділянок перевищує 25 кілометрів.

Роботи виконуються зі швидкістю близько одного кілометра на день. Завершити облаштування цих відрізків планують до кінця поточного місяця.

У Міноборони наголошують, що захист логістики є системним завданням, яке напряму впливає на безпеку військових і цивільного населення.

Від початку 2026 року в Україні вже змонтовано 371 кілометр антидронових конструкцій у семи регіонах: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Антидронові сітки використовуються для зниження ефективності атак FPV-дронів і забезпечення безпечнішого пересування техніки та цивільного транспорту поблизу лінії фронту. Вони також допомагають підтримувати стабільну роботу громад у прифронтових районах, де логістика залишається критично важливою.

Нагадаємо, що у березні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.