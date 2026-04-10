Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
Міноборони прискорило укриття доріг від дронів
скріншот з відео

Ключові дороги Донеччини планують укрити захистом від FPV-дронів до кінця місяця

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів про нарощення темпів встановлення антидронових сіток на важливих логістичних маршрутах у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком».

За словами посадовця, Міністерство оборони посилює захист інфраструктури в прифронтових регіонах через активне використання російськими військами FPV-дронів для ударів по транспорту та цивільних автомобілях.

До виконання робіт залучено Державну спеціальну службу транспорту, яка збільшує темпи встановлення спеціальних захисних конструкцій уздовж ключових доріг.

Наразі будівництво антидронових укриттів триває одразу на двох стратегічно важливих напрямках Донеччини. Загальна довжина ділянок перевищує 25 кілометрів.

Роботи виконуються зі швидкістю близько одного кілометра на день. Завершити облаштування цих відрізків планують до кінця поточного місяця.

У Міноборони наголошують, що захист логістики є системним завданням, яке напряму впливає на безпеку військових і цивільного населення.

Від початку 2026 року в Україні вже змонтовано 371 кілометр антидронових конструкцій у семи регіонах: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Антидронові сітки використовуються для зниження ефективності атак FPV-дронів і забезпечення безпечнішого пересування техніки та цивільного транспорту поблизу лінії фронту. Вони також допомагають підтримувати стабільну роботу громад у прифронтових районах, де логістика залишається критично важливою.

Нагадаємо, що у березні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)
Паска від «Рошен» за 600 грн: великодній кекс перепродають в інтернеті (фото)
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
Ліквідація Мотороли і Гіві. Ексрозвідник Червінський розповів деталі операцій
Як будуть вимикати світло 11 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 11 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
