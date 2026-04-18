Іран звинуватив Трампа у поширенні неправди про ядерні поступки

В Ірані зауважили, що публічні висловлювання президента США можуть зірвати дипломатичний процес

Високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Також іранська сторона попередила, що публічні висловлювання президента США можуть зірвати дипломатичний процес, і заявила про готовність рішуче відповісти у разі планування Вашингтоном нової агресії.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

Як писав Axios, США та Іран ведуть таємні переговори про масштабний план припинення війни на Близькому Сході. Зокрема, він передбачає розмороження $20 млрд іранських активів.

Головною умовою Вашингтона є повна відмова Тегерана від накопичених запасів збагаченого урану. За словами джерел, проінформовані про хід дискусій, Білий дім прагне позбавити Іран доступу до майже 2 тис. кг ядерного палива, зокрема 450 кг урану, збагаченого до критичних 60%.

Наразі відомо, що сторони вже обговорюють компромісну формулу: частину високозбагаченого матеріалу вивезуть до третьої країни, а решту розбавлять безпосередньо в Ірані під суворим міжнародним наглядом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що новий раунд переговорів може відбутися вже на цих вихідних. Зустріч делегацій запланована на неділю, 19 квітня, в Ісламабаді. Також глава США додав, що Іран нібито погодився передати Вашингтону запаси збагаченого урану та зробити «дуже, дуже потужну заяву... про те, що вони не матимуть ядерної зброї».