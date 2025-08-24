День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України

В Одесі відсвяткували День Незалежності: місцеві мешканці розгорнули 34-метровий прапор України

В Одесі активісти та небайдужі містяни розгорнули величезний 34-метровий прапор України на Приморських сходах в центрі міста. Цю патріотичну акцію провели з нагоди Дня Незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Intent.

Комунікаційниця «Вишиванкового фестивалю» Надія Новошицька зазначила, що хоча організація поки не може відновити всі заходи, які проводилися до повномасштабного вторгнення, традицію розгортання прапора було вирішено зберегти.

фото: Інтент

За традицією, довжина прапора щороку дорівнює кількості років незалежності України, тому він стає довшим. Після завершення акції учасники заходу провели патріотичний автопробіг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з урочистим зверненням до нації з нагоди Дня Незалежності. Своє звернення Глава держави виголосив у серці Києва, на майдані Незалежності, підкреслюючи, що ця площа є символом та хранителем свободи, місцем, де історія твориться і народжується сила народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Звертаючись до українців, Зеленський наголосив на важливості символів, що оточують нас у цей день. Монумент Незалежності, що має залізобетонний каркас, став для нього уособленням стійкості України, яка «вистояла супроти великого лиха».