День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України
В Україні відзначають День Незалежності
В Одесі відсвяткували День Незалежності: місцеві мешканці розгорнули 34-метровий прапор України

В Одесі активісти та небайдужі містяни розгорнули величезний 34-метровий прапор України на Приморських сходах в центрі міста. Цю патріотичну акцію провели з нагоди Дня Незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Intent.

Комунікаційниця «Вишиванкового фестивалю» Надія Новошицька зазначила, що хоча організація поки не може відновити всі заходи, які проводилися до повномасштабного вторгнення, традицію розгортання прапора було вирішено зберегти.

За традицією, довжина прапора щороку дорівнює кількості років незалежності України, тому він стає довшим. Після завершення акції учасники заходу провели патріотичний автопробіг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив з урочистим зверненням до нації з нагоди Дня Незалежності. Своє звернення Глава держави виголосив у серці Києва, на майдані Незалежності, підкреслюючи, що ця площа є символом та хранителем свободи, місцем, де історія твориться і народжується сила народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Звертаючись до українців, Зеленський наголосив на важливості символів, що оточують нас у цей день. Монумент Незалежності, що має залізобетонний каркас, став для нього уособленням стійкості України, яка «вистояла супроти великого лиха».

