Росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати «тіньовий флот»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати «тіньовий флот»
РФ використовує танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу
фото: AP

Росіяни спотворюють дані GPS, щоб захистити танкери та екіпаж від покарання за перевезення підсанкційної нафти

Російська Федерація використовує технологію спотворення даних GPS, аби приховати переміщення суден «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, технологію GPS-спуфінгу росіяни використовували в східній частині Чорного моря. Це робилося для того, щоб убезпечити танкери та їхніх капітанів від покарання за перевезення підсанкційної нафти.

«Згодом з'явилася й економічна складова: коли ви спушите GPS-координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту. І в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для тих капітанів і для тих суден, які завантажують підсанкційну російську нафту. Тому що, судячи з MarineTraffic (сайт, на якому можна відстежувати місце розташування судна в реальному часі – «Главком»), він завантажувався десь у лісі», – пояснив він.

Окрім цього, Плетенчук зауважив, що для українських експертів не існує такої категорії як «тіньовий флот», тому що у всіх таких суден є власники. За його словами, більшість з них – у Європі. На думку речника, питання переслідування таких суден, які перевозять російську підсанкційну нафту, лежить у політичній площині.

Нагадаємо, Росія використовує свої нафтові танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу на морських комунікаціях НАТО. Журналіст Адріан Бломфельд у матеріалі для The Telegraph зазначає, що європейські країни демонструють нерішучість, посилаючись на обмеження міжнародного права, поки Кремль перетворює ці правила на зброю.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

Теги: флот РФ ВМС

Росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати «тіньовий флот»
Росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати «тіньовий флот»
