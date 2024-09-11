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Гарріс хоче провести ще одні дебати з Трампом – Washington Post

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гарріс хоче провести ще одні дебати з Трампом – Washington Post
Люди дивляться дебати кандидатів у президенти США в Union Pub у Вашингтоні
фото: Tristen Rouse, CNN

Рішення про проведення ще одного раунду дебатів ухвалили ще до їхньої першої дискусії 11 вересня

Команда Камали Гарріс хоче, аби вона та її опонент на майбутніх виборах у США Дональд Трамп провели ще один раунд дебатів у жовтні. Про це повідомляє Washington Post, покликаючись на власні обізнані джерела.

Рішення про проведення ще одного раунду дебатів ухвалили ще до їхньої першої дискусії 11 вересня. Раніше Трамп закликав провести дебати з кандидаткою від демократів тричі, але не відразу було зрозуміло, чи погодиться він на другу зустріч після сутички у вівторок у Філадельфії.  

Як пише WP, переговори щодо дебатів між Трампом та Гарріс ускладнилися після того, як і демократи, і республіканці погодилися відмовитися від системи трьох президентських зустрічей під наглядом позапартійної Комісії з президентських дебатів.

Дебати між Трампом та Гарріс

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати. «Главком» наводить основні теми, які обговорили кандидати у президенти та цитати Трампа та Гарріс.

Під час дискусії вони обговорювали питання щодо економічного розвитку, нелегальних мігрантів та російсько-української війни. Трамп двічі ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у цій війні, укотре наголосивши, що зможе закінчити війну за 24 години. Гарріс своєю чергою заявила, що Трамп просто здасть Україну за 24 години після того, як стане президентом: «Якби Трамп був президентом, путін би сидів в Києві й думав би як далі захоплювати Європу. Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід». 

Телерадіокомпанія CNN провела опитування серед зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами кандидатів у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 63% респондентів вважають, що перемогла представниця Демократичної партії.  Однак 37% опитаних надали перевагу Дональду Трампу.

Телерадіокомпанія зазначає, що перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат буде кращим: 50% за Гарріс та 50% за Трампа. Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися, і не відображають погляди всієї громадськості, зауважує CNN.

До слова, співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів. Співачка розповіла, що на її рішення виступити публічно вплинули створені за допомогою ШІ фотографії, опубліковані Дональдом Трампом. На них Свіфт нібито підтримує кандидатуру республіканця.

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Теги: путін Дональд Трамп партії вибори у США співачка дебати Камала Гарріс переговори

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