Маск оселився біля Трампа після виборів – NYT

Після дня виборів мільярдер Маск лишався в котеджі за $2 тис. за ніч неподалік резиденції Трампа

Американський підприємець Ілон Маск після президентських виборів у США проживає в орендованому у обраного президента країни Дональда Трампа котеджі на території його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Про це пише газета New York Times. За словами джерел, оточення Трампа навіть дратувалося через те, що Маск нібито поводиться як співпрезидент.

«Ілон Маск грає багато ролей у команді новообраного президента Трампа. Він є найважливішим фінансовим донором Трампа, найвпливовішим популяризатором соціальних мереж і ключовим радником з питань політики та персоналу», – зазначають журналісти.

Маск використовував один із котеджів, доступних для оренди на території маєтку Трампа.

«Більшість часу після дня виборів мільярдер проживав у котеджі вартістю дві тисячі доларів за ніч у Мар-а-Лаго, що забезпечувало йому легкий доступ до обраного президента. Котедж під назвою Banyan розташований за кілька сотень метрів від головного будинку», – йдеться в матеріалі.

Перебування прямо на території допомогло Маску отримати «легкий доступ» до Трампа.

«Він може заглянути на вечерю до Трампа, наприклад, на ту, яку він нещодавно влаштував із «суперником» Маска, засновником Amazon Джеффом Безосом», – пишуть журналісти

Ілон Маск, який витратив понад чверть мільярда доларів в останні місяці на вибори у США, щоб допомогти зробити Трампа президентом, активно відвідував наради для персоналу у маєтку Мар-а-Лаго, брав участь у телефонних розмовах з іноземними лідерами і проводив години з Трампом у його офісі.

До слова, Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні, назвавши президента Володимира Зеленського «чемпіоном усіх часів з ошукування США».