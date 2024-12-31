Ілон Маск назвав Шольца бовдуром. Реакція німецького канцлера

Мільярдер Ілон Маск образив канцлера Німеччини Олафа Шольца

Вже вчергове Ілон Маск вдається до образ на адресу Олафа Шольца. Цього разу мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині. Маск називає Шольца «бовдуром» та «лайном».

У мережі під дописом в коментарях обговорювались реакції німецьких політиків щодо можливого впливу і втручання мільярдера в майбутні вибори у Німеччині. Ілон Маск не обійшов стороною і залишив свій коментар, в якому різко висловився на адресу Шольца та перекрутив його ім’я та прізвище.

«Канцлер Оаф Шітц, або як його там його звуть, програє», – написав Маск. У перекладі з англійської oaf – бовдур, дурень, тоді як Schitz, можна перекласти, як лайнольц.

Натомість німецький канцлер у своєму новорічному зверненні заявив, що лише громадяни Німеччини мають право вирішувати вектор руху країни, після виборів 23 лютого. «Це не буде вирішуватися власниками соціальних мереж», – підкреслив Олаф Шольц.

Зазначимо, що Ілон Маск не вперше намагається образити Шольца. Раніше Маск назвав Шольца «дурнем» після розвалу правлячої німецької коаліції, яку той очолював.

У листопаді американець назвав його «дурнем», після смертельного нападу на німецькому різдвяному ярмарку, що стався 20 грудня. Мільярдер закликав канцлера Німеччини піти у відставку.

Зазначимо, уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск після президентських виборів у США проживає в орендованому в обраного президента країни Дональда Трампа котеджі на території його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.