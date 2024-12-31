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Ілон Маск назвав Шольца бовдуром. Реакція німецького канцлера

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ілон Маск назвав Шольца бовдуром. Реакція німецького канцлера
Як відреагував Шольц на висловлювання Ілона Маска?
фото: з відкритих джерел

Мільярдер Ілон Маск образив канцлера Німеччини Олафа Шольца

Вже вчергове Ілон Маск вдається до образ на адресу Олафа Шольца. Цього разу мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині. Маск називає Шольца «бовдуром» та «лайном».

У мережі під дописом в коментарях обговорювались реакції німецьких політиків щодо можливого впливу і втручання мільярдера в майбутні вибори у Німеччині. Ілон Маск не обійшов стороною і залишив свій коментар, в якому різко висловився на адресу Шольца та перекрутив його ім’я та прізвище.

«Канцлер Оаф Шітц, або як його там його звуть, програє», – написав Маск. У перекладі з англійської oaf – бовдур, дурень, тоді як Schitz, можна перекласти, як лайнольц.

Ілон Маск назвав Шольца бовдуром. Реакція німецького канцлера фото 1

Натомість німецький канцлер у своєму новорічному зверненні заявив, що лише громадяни Німеччини мають право вирішувати вектор руху країни, після виборів 23 лютого. «Це не буде вирішуватися власниками соціальних мереж», – підкреслив Олаф Шольц.

Зазначимо, що Ілон Маск не вперше намагається образити Шольца. Раніше Маск назвав Шольца «дурнем» після розвалу правлячої німецької коаліції, яку той очолював. 

У листопаді американець назвав його «дурнем», після смертельного нападу на німецькому різдвяному ярмарку, що стався 20 грудня. Мільярдер закликав канцлера Німеччини піти у відставку. 

Зазначимо, уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск після президентських виборів у США проживає в орендованому в обраного президента країни Дональда Трампа котеджі на території його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

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Теги: вибори Ілон Маск Олаф Шольц

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