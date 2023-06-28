«Хлопець прикрив мене собою, йому порізало спину». Очевидці про удар по Краматорську (фото)

Унаслідок російського удару по Краматорську загинули 10 людей. Серед них – неповнолітні діти, школярі

Увечері 27 червня Краматорськ піддався ракетній атаці. Росіяни поцілили ракетою С-300 у заклад громадського харчування, на який навів колишній спецагент Кремля. Журналістам «Главкому» очевидці розповідають: до того, як у піцерію влетіла ракета, вони не чули жодних звуків. Першим, що почули потерпілі, були вибух, крики людей та звук зламаних кісток.

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Руйнівні наслідки прильоту по Краматорську фото з відкритих джерел

«Після сирени ми просто йшли далі містом із друзями. Це ж центр, звичайний день.... Тут немає нічого, що було б небезпечне, тому нікуди не тікали... Хтось почав кричати. Потім почули вибух. Я впала, мій хлопець прикрив мене собою, йому через це спину склом порізало. А я ногу вивихнула, мені її вправила дівчина у формі, військовий медик. Я чекала, поки забинтують усіх, хто кров’ю стікав, а вона запитала, що сталося. В екстренку не зверталася, хлопцю теж допомогла та дівчина», – розповідає Софія Руденька, краматорчанка.

Постраждалі від російської ракетної атаки по Краматорську фото з відкритих джерел

Інша краматорчанка, яка була менш ніж за 10 метрів від закладу харчування, пригадує: коли почула вибух і крики людей, перша думка, яка промайнула: її зараз вб’є. Коли ж жінку відкинуло в стіну магазину (вона отримала закриту черепно-мозкову травму), була впевнена, що уламками переріже ноги чи руки. Момент, коли уламки перестали розлітатися всією вулицею, жінка не пам’ятає.

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У момент прильоту ракети на цій вулиці Краматорська й у закладах перебували сотні людей. Через це потерпілих стало в кілька разів більше – ті, кому пощастило бути подалі від «Ріо», в яке поцілили росіяни, отримали уламкові поранення. Одна з жінок вижила лише завдяки тому, що їй допомагали в «першій хвилі» – уламок порізав їй руки та шию, дивом не зачепивши жодну артерію. Валерія, донька потерпілої, в шоковому стані зізнається: в перші хвилини думала, що мама не виживе.

Уламки від ракети розлетілися вулицями фото з відкритих джерел

«Мама впала. Я на її шию подивилася, з неї текла кров. Я її затиснула кофтою, тримала і кричала, щоб мені допомогли. Тоді підбігли кілька медиків, закричали, що треба носилки терміново, і вже вони почали оглядати її. Наклали турнікет на руку, маму однією з перших повезли звідси», – розповідає Валерія.

Сама дівчина майже не постраждала – дрібні уламкові поранення подряпали плечі та руки, однак чотири шви майже вирішили проблему. Проте матір дівчини зараз перебуває в одній із лікарень міста. Жінці зробили операцію, подробиць родина не розголошує.

Лікарі, які тоді працювали на місці теракту, неофіційно додають: роботи дуже додавала паніка деяких потерпілих. Шоковий стан інколи не дозволяв зрозуміти тяжкість поранень. Тому дуже допомогли краматорчани, які забинтовували «легких» поранених, протирали від бруду рани, щоб фельдшери могли перейти до надання допомоги й не втрачали час. Попри небезпеку, на місце теракту відразу почали бігти й військові медики, які накладали турнікети, допомагали людям із легкими пораненнями й асистентували лікарів.

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Краматорчани допомагали медикам, чим тільки могли фото з відкритих джерел

«Усі дуже допомагали, чим могли. З дому виносили бинти, спирт, марлі. Хоча це інколи більше заважало, бо тут ти допомагаєш людині з серйозними травмами, а хтось збоку ходить і заважає, загороджує прохід. Але це на початку, потім люди зрозуміли, що не роблять краще, відійшли.

І емоційний стан потерпілих – це окреме питання. Був чоловік, якого злегка поранило – порізало уламком. Але він дуже кричав, ми думали, що в нього набагато серйозніше поранення. Але так діяв шок. Інша жінка, в якої була внутрішня кровотеча й поранення в черевну порожнину, просто сиділа, спершись на стіну. До нас підбігли люди сказати, що їй геть погано, але вона навпаки трималася дуже стійко, хоча повинна була кричати. Це все шок, він дуже небезпечний», – розповідає Віталій, фельдшер.

У цей час паралельно тривали розбори завалів. Людей витягували з-під уламків колишнього закладу харчування, тоді ж почали витягувати й перші тіла. На місці працювали рятувальники, однак постійно намагалися допомогти й цивільні: розбирали завали, гукали й слухали людей. Коли почали діставати перші тіла, рятувальну операцію довелося припинити – через загрозу повторного ракетного удару.

Розбір завалів фото з відкритих джерел

Знову почали розбирати завали орієнтовно через годину – тоді стало зрозуміло, що загиблих буде в рази більше, ніж очікувалося.

«Ми з сусідками пледи повиносили, куртки, бо холодно було на вулиці увечері, а люди сиділи, чекали на якусь інформацію. Одна жінка ходила з фотографією й питала в людей, чи не бачили її чоловіка, так почали робити й інші – показували фото, питали в медиків, чи не надавали допомогу їхнім рідним, чи не бачили взагалі на місці теракту. А сусідка Світлана чула, як рятувальники між собою говорили, що буде багато тіл. Бо мало кого знаходили по фото, яке показували ті жінки, але ці люди були на місці вибуху. То, мабуть, вони й були під уламками», – пригадує в розмові з журналістами «Главкому» Ганна Леонідівна, яка живе в будинку поруч.

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Станом на зараз на місці трагедії триває розбір завалів. Крім кінологів, працюють і вибухотехніки. Ті, хто розбирає завали, намагаються робити це максимально обережно – через те, що внаслідок пилу деякі загиблі мають сірий колір шкіри, їх не відразу помітно серед запилених уламків. Тому до кожного клаптику тканини ставляться дуже обережно – ним може виявитися одяг загиблих.

Місто оговтується після ракетного терору Росіян фото з відкритих джерел

Окрім десятьох загиблих, під завалами можуть бути й інші. Скільки ще людей зникли – невідомо, проте 61 поранений – не «критична» позначка. Як стало зрозуміло зі слів самих краматорчан, багато хто допомагав собі самостійно – виймав скло з ран, або ж звертався до лікарні після трагедії чи самостійно. Наскільки відомо, ці потерпілі не дораховуються до загальної кількості потерпілих, тож реально кількість людей, які отримали поранення внаслідок теракту, може сягати кількох сотень людей. Крім того, сьогодні вранці стало відомо, що з-під завалів врятувати вдалося сімох людей. Усім їм надавали медичну допомогу, вони були госпіталізовані.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що вся Донеччині на сьогодні вкрай небезпечна для людей. Цивільним радять виїжджати – зокрема, і з тієї причини, що різниця між пусками ракети з тимчасово окупованих територій і прильотом у конкретне місце подекуди становить менше однієї хвилини.

Нагадаємо, росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер» ввечері 27 червня. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі міста, інша – у передмістя, приватний сектор села Біленьке. Серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Краматорську. Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу ЗС РФ. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську.