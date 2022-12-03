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«Гроші підуть терористичним режимам»: Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Гроші підуть терористичним режимам»: Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ
Російський бюджет отримає на рік близько $100 млрд
фото: скріншот з відео

Зеленський наголосив, що Росія завдала колосальних збитків усім державам світу дестабілізацією енергоринку

Не можна назвати серйозним рішення про запровадження ліміту цін на російську нафту, яке є цілком комфортним для бюджету країни-терориста. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Завершилася, на жаль, без серйозних рішень у світі дискусія щодо прайскепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти, тому що не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста», – зазначив Зеленський. .

За його словами, Росія завдала колосальних збитків усім державам світу дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може зважитися на її енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться вводити сильніші інструменти.

«Якщо запровадити обмеження російської нафти в 60 доларів замість 30, про які говорили Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько $100 млрд. Ці гроші підуть не лише на війну і не лише на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію саме тих країн, які зараз намагаються уникнути серйозних рішень», – додав президент України.

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: нафта ціни Володимир Зеленський санкції росія Європейський союз

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