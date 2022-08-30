Сербія зробила різкий розворот від Росії. Вучич здивував несподіваною заявою

Сербія готова відмовитися від російських енергоносіїв і шукає їм заміну

Сербія, яка від самого початку повномасштабної війни в Україні підтримувала кремлівська владу і була однією з тих країн, які виступали проти введення економічних санкцій з боку ЄС, готова відмовитися від російських енергоносіїв і знайти їм заміну в інших країнах. Про це несподівано заявив президент Сербії Олександр Вучич, повідомляє Reuters.

За словами політика, його держава достатньо забезпечена і стабільна з фінансової точки зору, аби знайти заміну російському газу, нафті та вугіллю на інших континентах.

«Ми братимемо нафту в Іраку. Я спробую домовитися з Венесуелою. Ми купуватимемо звідки завгодно. Ми не вибагливі», — сказав Вучич.

Крім того, він заявив, що серби «повинні заплатити ціну війни на європейській землі», але відмова від російських енергоносіїв не вплине на рівень життя населення його країни, оскільки фінансова система Сербії достатньо міцна, аби пережити подібне випробування.

Нагадаємо, з листопада нинішнього року Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції Європейського Союзу, запроваджені проти РФ.

Але в кінці травня Сербія і РФ підписали контракт на поставку газу на три роки.

Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.