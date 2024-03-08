Французькі оборонні компанії планують відкрити виробництво в Україні
Перші виробничі установки можуть бути запущені вже цього літа
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що три французькі оборонні компанії налагоджуватимуть партнерські відносини з українськими підприємствами у контексті виробництва військового обладнання на території України. Про це він розповів у ефірі телеканалу BFMTV.
«Вісім пропозицій були предметом консенсусу (під час зустрічі у Парижі щодо підтримки України – ред.). Деякі з них цивільні, інші військові: ми хочемо виробляти зброю на українській землі і обслуговувати її. Ми запропонували побудувати французькі або європейські заводи на українській землі, і це стало предметом європейського консенсусу», – сказав Лекорню.
За його словами, три французькі компанії створять партнерства з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників та сухопутного обладнання.
«Ми маємо намір виробляти запасні частини (в Україні – ред.), можливо, навіть боєприпаси. Ідея полягає в тому, щоб перші виробничі установки були запущені цього літа», – додав Лекорню.
За словами міністра, серед залучених компаній може бути виробник танків KNDS – холдингова структура, утворена французькою компанією Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.
Нагадаємо, Британія передасть Україні понад 10 тис. безпілотників.
Як повідомляється, до пакета дронів, що надається Україні, увійдуть безпілотні літальні апарати Fpv, безпілотники-камікадзе, а також спостережні та морські дрони.
Стало відомо, що Франція замовила 100 безпілотних літальних апаратів від компанії Delair для українських військових. Вже влітку безпілотники мають відправити до України.
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