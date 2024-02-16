Кабмін запускає програму «Український щит»: що вона передбачає

Прем'єр-міністр розповів, що серед важливих завдань держави – локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки

Кабінет міністрів України затвердив План дій на 2024 рік, в якому один з основних пріоритетів держави – обороноздатність. Йдеться про запуск програми «Український щит». Про це заявив прем’єр-міністра Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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План уряду передбачає виконання 450 завдань. За його словами, всі внутрішні ресурси направляються на посилення оборони:

«Більше зброї та техніки. Більше дронів. Більше ракет. Більше снарядів. Обладнані оборонні рубежі», – зазначив прем'єр-міністр.

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Він додав, що серед важливих завдань – локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки. Створення спеціального режиму для підприємств ВПК, пільги та державні гарантії. Уряд також планує гуманітарне розмінування.

«Збільшуємо кількість підрозділів та кількість піротехніків ДСНС щонайменше на 200 людей. Створюємо ринок гуманітарного розмінування. Будемо компенсувати витрати за розмінування земель сільськогосподарського призначення», – зазначив він.

Голова уряду додав, що співпраці з НАТО передбачені системні зміни та імплементація стандартів Альянсу в усіх сферах: від закупівель до управління.

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«Продовжуємо будівництво укриттів. У 120 громадах з’являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Буде працювати система екстреної допомоги населенню на всій території України», – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України. У її межах Україні нададуть тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту.