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Голова військового комітету ЄС розповів, чим загрожує Європі перемога Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Голова військового комітету ЄС розповів, чим загрожує Європі перемога Росії
Голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер назвав загрозою для Європи перемогу Росії у війні проти України
фото: EU Satellite Centre

Захоплення України змістило б російський вплив на багато кілометрів на захід, створивши потенційну загрозу

Росія не повинна виграти війну проти України, оскільки йдеться про безпеку усієї Європи. Про це сказав голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер в інтерв’ю журналу Profil. 

Він зазначив, що «безпека України тісно пов'язана з безпекою Європи». За словами генерала, захоплення Росією України змістило б російський вплив на багато кілометрів на захід, створивши потенційну загрозу, подібну до тієї, що існувала за часів «холодної війни».

Голова військового комітету ЄС додав, що у разі будь-якого нападу на країни-члени ЄС, буде застосовуватися зобов'язання надавати допомогу як згідно з Договором про ЄС, так і статтею 5 НАТО про колективну оборону.

«З прагматичної точки зору, НАТО, ймовірно, буде головною дійовою особою, тому що воно має систему командування і управління, яка в ЄС ще не розвинена чи ж не розвинена до такої міри. За такого сценарію, однак, ЄС також мав би взяти на себе завдання захисту, наприклад, у сфері критичної інфраструктури», – сказав Брігер.

Водночас він не виключає створення європейської армії «у віддаленому майбутньому». Генерал Брігер зазначив, що так звані «бойові групи» ЄС будуть розширені до сил швидкого реагування чисельністю 5 тис. військовослужбовців і повинні бути готові до розгортання з 2025 року, переважно за межами Європи і на додаток до НАТО.

Нагадаємо, НАТО розпочинає найбільші з часів Холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією.

Як повідомлялося, голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, якщо Захід не допоможе Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення Росії можуть стати країни НАТО.

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Теги: росія війна Європа безпека Європейський союз

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