Готує наступницю? Кім Чен Ин привів 10-річну доньку на випробування балістики

Десятирічна донька Кім Чен Ина Чжу Е сиділа поруч зі своїм батьком у рожевому пальто та тиснула руки чиновникам.

Голова Державної ради КНДР спостерігав за запуском міжконтинентальних балістичних ракет «Хвасон-18» на полігоні

Дочка Кім Чен Ина разом зі своїм батьком побувала на випробуваннях балістичної ракети, що може слугувати ще однією вказівкою на лінію спадкоємності в північнокорейському керівництві. Про це пише The Mirror.

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Вранці в понеділок, 18 грудня, голова Державної ради КНДР спостерігав за запуском міжконтинентальних балістичних ракет «Хвасон-18» на полігоні.

Десятирічна донька Кім Чен Ина Чжу Е сиділа поруч зі своїм батьком у рожевому пальто та тиснула руки чиновникам.

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Глава КНДР з'являвся на публіці з Кім Джу Е і минулого року. 18 листопада 2022-го донька також була присутня на чергових випробуваннях ракети, через що в оглядачів виникли питання щодо того, що батько може готувати її в наступниці.

Водночас південнокорейський міністр з питань об'єднання Кореї Кім Юн Хо під час пресконференції для іноземної преси заявив, що влада країни не виключає можливості того, що Кім Чжу Е може стати наступним північнокорейським керівником. Про це пише ABC News.

Раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. У японському Міністерстві оборони зазначили, що об'єкт продовжував політ понад 12 хвилин після запуску, що є доказом великої дальності. За їхніми словами, це вже другий пуск з боку КНДР за останню добу – приблизно на день раніше Пхеньян також здійснив запуск ракети, яка пролетіла близько 400 км при максимальній висоті польоту 50 км, після чого впала в Японське море на схід від Корейського півострова.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що поки що повідомлень про збитки немає, зараз влада чекає детального звіту про інцидент. Після цього буде скликано пораду нацбезпеки з приводу того, що сталося.

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До цього Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Про це повідомляє Reuters.За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник «Маліген-1» був виведений на орбіту за допомогою ракети «Чолліма-1», запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.