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Саакашвілі втрачає свідомість: моторошне відео з палати експрезидента Грузії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саакашвілі втрачає свідомість: моторошне відео з палати експрезидента Грузії
фото скріншот відео

Влада Грузії ув'язнила Саакашвілі 1 жовтня 2021 року

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі перебуває у вкрай знесиленому стані. Американський телеканал CNN показав моторошні кадри з палати експрезидента Грузії, зняті камерою спостереження.

На відео, датованому жовтнем 2022 року, Саакашвілі втрачає свідомість дорогою до лікарняного ліжка, а на іншому – втрачає рівновагу та падає з ліжка. Йому на допомогу поспішає медперсонал та охоронці.

Нагадаємо, нещодавно телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту. Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

У 2004-2013 роках Михайло Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

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Теги: прокуратура Михайло Саакашвілі політика адвокат президент хвороби громадянство Єлизавета Ясько відео

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