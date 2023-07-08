Залишилося шість місяців? Адвокат Саакашвілі попередив про ймовірність смерті клієнта

Як пояснює адвокат, якщо експрезидента Грузії «залишити у в’язниці – він помре»

Лікарі з Європи, США і Грузії провели дослідження, проаналізували поставлені діагнози колишньому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі. Спеціальна міжнародна медична комісія, скликана омбудсменом, дійшла висновку – Саакашвілі важко хворий, а перебування у в’язниці ускладнює протікання його хвороб. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів адвокат колишнього президента Грузії Шалва Хачапурідзе.

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Як пояснює адвокат, якщо експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі «залишити у в’язниці – він помре».

«Деякі лікарі кажуть про шість місяців, деякі – про вісім. Самі розумієте, точно спрогнозувати складно. Факт у тому, що нині ситуація тільки погіршується і виходу ніякого немає. Уряд Грузії каже, що Михайло усе симулює. Натомість апарат омбудсмена симуляцію заперечує», – розповів Шалва Хачапурідзе.

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За словами адвоката, Саакашвілі відмовляється проходити повний курс лікування через відсутність спеціальної ліцензії в медзакладу на лікування конкретних хвороб.

«Візьмемо до прикладу один із діагнозів Михайла – деменція. Як вони можуть лікувати деменцію, коли у них нема ліцензії на лікування цієї хвороби? Деменція – це психіатричне захворювання, але лікарів цього профілю у цій клініці просто немає. Є ще декілька діагнозів хвороб, які не можуть лікувати у цій клініці за відсутності ліцензій. Тобто він не отримує адекватну медичну допомогу. Давайте візьмемо токсикологію. Якщо є висновок експертний, що людину було отруєно, то навіть якщо у вас немає профільних лікарів, викличте таких! Цього також немає», – пояснив адвокат Саакашвілі.

Нагадаємо, днями у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану 47 різних діагнозів, з яких три фактично невиліковні.

До слова, голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд виключає проведення консультацій з Україною щодо справи колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі.