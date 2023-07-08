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Залишилося шість місяців? Адвокат Саакашвілі попередив про ймовірність смерті клієнта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залишилося шість місяців? Адвокат Саакашвілі попередив про ймовірність смерті клієнта
Саакашвілі відмовляється проходити повний курс лікування через відсутність спеціальної ліцензії в медзакладу
фото: mtavari.tv

Як пояснює адвокат, якщо експрезидента Грузії «залишити у в’язниці – він помре»

Лікарі з Європи, США і Грузії провели дослідження, проаналізували поставлені діагнози колишньому експрезиденту Грузії Михайлу Саакашвілі. Спеціальна міжнародна медична комісія, скликана омбудсменом, дійшла висновку – Саакашвілі важко хворий, а перебування у в’язниці ускладнює протікання його хвороб. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів адвокат колишнього президента Грузії Шалва Хачапурідзе.

Як пояснює адвокат, якщо експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі «залишити у в’язниці – він помре».

«Деякі лікарі кажуть про шість місяців, деякі – про вісім. Самі розумієте, точно спрогнозувати складно. Факт у тому, що нині ситуація тільки погіршується і виходу ніякого немає. Уряд Грузії каже, що Михайло усе симулює. Натомість апарат омбудсмена симуляцію заперечує», – розповів Шалва Хачапурідзе.

За словами адвоката, Саакашвілі відмовляється проходити повний курс лікування через відсутність спеціальної ліцензії в медзакладу на лікування конкретних хвороб.

«Візьмемо до прикладу один із діагнозів Михайла – деменція. Як вони можуть лікувати деменцію, коли у них нема ліцензії на лікування цієї хвороби? Деменція – це психіатричне захворювання, але лікарів цього профілю у цій клініці просто немає. Є ще декілька діагнозів хвороб, які не можуть лікувати у цій клініці за відсутності ліцензій. Тобто він не отримує адекватну медичну допомогу. Давайте візьмемо токсикологію. Якщо є висновок експертний, що людину було отруєно, то навіть якщо у вас немає профільних лікарів, викличте таких! Цього також немає», – пояснив адвокат Саакашвілі.

Нагадаємо, днями у соцмережах з'явилися фото дуже схудлого Михайла Саакашвілі, які багатьох в Україні спровокували жах. За словами адвоката експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе, причина такого стану 47 різних діагнозів, з яких три фактично невиліковні.

До слова, голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд виключає проведення консультацій з Україною щодо справи колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі.

Читайте також: Адвокат Саакашвілі: Лікарі кажуть, що йому залишилося пів року
Теги: Михайло Саакашвілі Грузія адвокат

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