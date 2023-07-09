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«Ідете деструктивним курсом»: Лавров після повернення азовців поговорив із главою МЗС Туреччини

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Ідете деструктивним курсом»: Лавров після повернення азовців поговорив із главою МЗС Туреччини
Лавров зауважив, що Анкара йде за «деструктивним курсом»
фото з відкритих джерел

Посадовці обговорили останні події в рамках Українсько-Стамбульської зернової угоди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сьогодні, 9 липня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Про це інформує Hurriyet.

Посадовці обговорили останні події в рамках Українсько-Стамбульської зернової угоди.

Це стало першою розмовою двох міністрів після вчорашнього повернення командирів «Азовсталі» з Туреччини до України.

«Ідете деструктивним курсом»: Лавров після повернення азовців поговорив із главою МЗС Туреччини фото 1

Тим часом, як повідомляє Міністерство закордонних справ Росії, Лавров зауважив, що Анкара йде за «деструктивним курсом».

«Увага Анкари була звернена на деструктивність курсу на продовження поставок військової техніки Київському режиму. Відповідні кроки, як було підкреслено, можуть привести тільки до негативних наслідків», – вказує МЗС РФ.

Нагадаємо, командири оборони «Азовсталі» 8 липня повернулися з Туреччини додому. Їх після офіційного візиту до Анкари забрав на борт свого літака презиент України Володимир Зеленський. Це викликало істерику в кремлівських пропагандистів.

Теги: Анкара

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