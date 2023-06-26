Лавров повторив тривожну заяву, яку він вже робив перед вторгненням

Сергій Лавров запевняє, що Росія не готує теракт на ЗАЕС. За тиждень до початку повномасштабної війни Лавров доводив світові, що Росія не вторгнеться в Україну

У лютому 2022 року головний російський дипломат називав маячнею інформацію про підготовку вторгнення в Україну, тепер він називає маячнею підготовку теракту на ЗАЕС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 26 червня сказав, що інформація про те, що Росія збирається підірвати Запорізьку АЕС, це «маячня». Про це російський дипломат заявив в інтерв’ю пропагандистам телеканалу RT.

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Лавров заявив, що «маячню» про підрив ЗАЕС Росія багато разів коментувала.

«Ця загроза багаторазово спливає у медійному просторі вустами представників київського режиму. Всі ці люди натреновані, зокрема для ведення інформаційної війни, насамперед англосаксами, поляками і навіть прибалтами, які для України стали старшими товаришами», – заявив Лавров.

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Сергій Лавров запевняє, що інформація про можливий підрив ЗАЕС є фейком скріншот

Проте зазначимо, головний російський дипломат традиційно називає маячнею інформацію, яка потім виявляється правдивою. Зокрема так було і в лютому 2022 року. Тоді глава МЗС Росії коментував підготовку вторгнення в Україну. Так, 18 лютого 2022 року, менш ніж за тиждень до того, як Росія здійснила віроломне повномасштабне військове вторгнення на територію України, Сергій Лавров запевняв, що інформація про майбутнє вторгнення Росії є «фейком». Про це Лавров також заявив в інтерв'ю тому ж пропагандистському телеканалу RT.

«Упевнений, люди, які хоч трохи цікавляться зовнішньою політикою, переконалися, що все це пропаганда, фейки і вигадки. Головне, щоб самі автори цих фейків вірили у те, про що говорять. Їм це подобається», – заявив Лавров 18 лютого 2022 року. Через шість днів Росія напала на Україну.

У лютому 2022 року Лавров називав маячнею заяви про майбутній напад РФ на Україну скріншот

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росія відкидала всі звинувачення та запевняла міжнародну спільноту, що не готує вторгнення в Україну. Проте багаторічний досвід показує, що заявам російських дипломатів не можна довіряти.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

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Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.