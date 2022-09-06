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«Іду на рекорд». Кадиров записав нове звернення щодо своєї «відставки»

Надія Клочко
glavcom.ua
«Іду на рекорд». Кадиров записав нове звернення щодо своєї «відставки»
Кадиров управляє Чечнею з 2007 року
фото з відкритих джерел

Чеченський лідер передумав іти у відставку

Керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що не планував іти ні у безстрокову відпустку та ні у відставку, оскільки нібито не має права так вчинити. Про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому у соцмережах. 

«Того дня натрапив на публікацію, в якій говорилося, що я займаю свою посаду 15 років і є довгожителем серед глав регіонів. Я подумав, що це багато, і вирішив дізнатися вашу думку. Пізніше з'ясував, що не такий я і довгожитель – колишній рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому скажу більше: тепер я вирішив піти на побиття діючого рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник» – заявив він.

При цьому Кадиров «обнадіяв» своїх співгромадян, заявивши, що цього року не збирається навіть у щорічну відпустку.

«Насправді, просто так піти я, звичайно, не маю права. Народ довірив мені керівництво регіоном. І виправдати цю довіру – мій святий обов'язок. Піти можу, тільки спитавши народ і президента Росії. Тому розмови про безстрокову відпустку залишимо на майбутнє. Зараз же я не візьму навіть належну щорічну відпустку», – зазначив він.

Посіпака кремлівського диктатора, шукаючи виправдання для того, аби не йти з посади, згадав і про війну в Україні. Він заявив, що Росія «бореться зі світовим сатанізмом».

«Я й раніше казав, що в цей відповідальний час, коли наша країна бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі, не можна йти у відпустку ні владі регіонів, ні військовослужбовцям усіх рангів», – сказав лідер Чечні, додавши, що до відправки в Україну готуються нові підрозділи «кадировців».

Нагадаємо, 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже «засидівся» на посаді глави Чечні та заслужив на «безстрокову та довгу відпустку».

Кадиров дійсно є беззмінним керівником Чечні – він управляє Республікою вже понад 15 років, з 2007 року. Вважається, що це значно довше, ніж будь-хто інший керував будь-яким регіоном Росії.

У Кремлі, коментуючи заяву Кадирова, сказали, що бачили його звернення, але ніяких рішень щодо нього ще не приймали.

Теги: Рамзан Кадиров росія

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