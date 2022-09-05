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Кремль прокоментував можливе звільнення Кадирова

Альона Боженко
glavcom.ua
Кремль прокоментував можливе звільнення Кадирова
Пєсков повідомив чи йде Кадиров у відставку
фото із відкритих джерел

«Він продовжує керівництво Чеченською Республікою»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова про можливу відставку поки «не матеріалізувалися». Про це інформують російські ЗМІ.

«Справді, ми бачили ці повідомлення, але, скажімо так, поки, якщо я правильно розумію, ці повідомлення ніяк не матеріалізувалися», – сказав речник президента РФ.

Пєсков додав, що Кадиров, попри бажання піти зі своєї посади у «безстрокову відпустку», продовжує керувати республікою.

«Поки що ми виходимо з того, що він продовжує керівництво Чеченською Республікою», – сказав він.

Нагадаємо, раніше глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров натякнув, що засидівся на своїй посаді і заявив, що заслужив на «безстрокову відпустку і довгу відпустку».

Ексдепутат Держдуми РФ, юрист і правозахисник Марк Фейгін вважає, що Кадиров заявив про своє бажання піти у відставку, щоб таким чином продемонструвати, що він з якогось приводу образився на російського диктатора Володимира Путіна.

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