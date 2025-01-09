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Маск намагається усунути британського прем'єра Стармера – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск намагається усунути британського прем'єра Стармера – Financial Times
Протистояння Маска і Стармера стає більш запеклим
фото із відкритих джерел

Ілон Маск провів приватні дискусії з союзниками щодо того, як можна було б усунути з посади прем’єр-міністра Великої Британії

Американський підприємець Ілон Маск обговорює з союзниками усунення британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це пише газета The Financial Times. За даними видання, для цього бізнесмен хоче залучити альтернативні політичні рухи, зокрема праву партію Найджела Фаража Reform UK.

«Нові вибори прем'єра Великої Британії заплановано на 15 серпня 2029 року. Маск приватно обговорює з союзниками, як можна усунути Кіра Стармера з посади прем'єр-міністра Британії до наступних загальних виборів», – йдеться у статті.

Раніше Маск назвав «злом» прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Так, бізнесмен відреагував на один із постів інтернет-користувача, який аналогічним чином описав главу британського уряду.

До цього бізнесмен зазначив, що Стармер є нібито учасником масових згвалтувань дівчаток у Великій Британії. Підприємець закликав політика піти у відставку. Одною із причин називалось те, що  у британському місті Телфорд не менш як тисяча дівчат стали жертвами насильства з боку злочинних угруповань, що складаються з вихідців з країн Азії.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо «дівчиною, думка якої не є важливою».

До слова, Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: вибори політика інтернет Велика Британія Ілон Маск бізнесмен

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