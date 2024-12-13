Трамп запросив лідера Китаю на інавгурацію: чим відповість Сі Цзіньпін

CBS: Сі Цзіньпін, ймовірно, відмовиться відвідати інавгурацію Трампа

Голова КНР Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на президентську інавгурацію Дональда Трампа, повідомляє телеканал CBS з посиланням на джерела. Співрозмовники ЗМІ уточнили, що запрошення застало Пекін, який звик до суворого протоколу, зненацька, китайські чиновники здивовані намірами Трампа.

«Очікується, що на заході 20 січня будуть присутні посол Китаю в США та його дружина, що є стандартною практикою», – наголосив телеканал.

Нагадаємо, Трамп запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка має відбутися 20 січня у Вашингтоні. Запрошення було направлено на початку листопада, проте відповідь Пекіна поки невідома. За даними Держдепу, з 1874 року жодного іноземного лідера не було на церемонії інавгурації глави держави, зазвичай їх відвідують посли та дипломати високого рангу.

При цьому під час зустрічі у готелі Delfines у столиці Перу Лімі з чинним президентом США Джо Байденом голова КНР Сі Цзіньпін запевнив, що Пекін готовий працювати з адміністрацією Дональда Трампа. Китайський лідер підтвердив, що заради благополуччя двох народів слід усунути всі розбіжності.