Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запросив лідера Китаю на інавгурацію: чим відповість Сі Цзіньпін

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запросив лідера Китаю на інавгурацію: чим відповість Сі Цзіньпін
Трамп і Сі Цзіньпін не зустрінуться у США найближчим часом
фото із відкритих джерел

CBS: Сі Цзіньпін, ймовірно, відмовиться відвідати інавгурацію Трампа

Голова КНР Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на президентську інавгурацію Дональда Трампа, повідомляє телеканал CBS з посиланням на джерела. Співрозмовники ЗМІ уточнили, що запрошення застало Пекін, який звик до суворого протоколу, зненацька, китайські чиновники здивовані намірами Трампа.

«Очікується, що на заході 20 січня будуть присутні посол Китаю в США та його дружина, що є стандартною практикою», – наголосив телеканал.

Нагадаємо, Трамп запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка має відбутися 20 січня у Вашингтоні. Запрошення було направлено на початку листопада, проте відповідь Пекіна поки невідома. За даними Держдепу, з 1874 року жодного іноземного лідера не було на церемонії інавгурації глави держави, зазвичай їх відвідують посли та дипломати високого рангу.

При цьому під час зустрічі у готелі Delfines у столиці Перу Лімі з чинним президентом США Джо Байденом голова КНР Сі Цзіньпін запевнив, що Пекін готовий працювати з адміністрацією Дональда Трампа. Китайський лідер підтвердив, що заради благополуччя двох народів слід усунути всі розбіжності. 

Читайте також:

Теги: США Китай Дональд Трамп політика президент інавгурація Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада 2024 року
У Британії заарештували терориста, якого ФБР розшукувало понад 20 років
27 листопада, 05:53
Маск розкритикував рішення Байдена щодо України
«Дзеркальна» відповідь Москви: Маск прокоментував наслідки рішення Байдена щодо України
18 листопада, 08:44
У Брянській області Україна атакувала склад
Міноборони РФ підтвердило першу атаку України ракетами Atacms по території Росії
19 листопада, 15:01
Ігор Терехов повідомив, що у Харкові вже розпочався опалювальний сезон
Мер Харкова розповів, як місто перетворюється в енергоострів
28 листопада, 10:34
Радник турецького лідера Мехмет Учум озвучив нові можливості для Ердогана
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
2 грудня, 11:27
Юн Сок Йоль пояснив, що запровадив воєнний стан через «відчай»
Президент Південної Кореї виступив із заявою щодо воєнного стану
7 грудня, 06:53
Швидка зміна влади у Сирії може мати негативні наслідки
Європа і арабські країни побоюються нової влади Сирії – Reuters
10 грудня, 09:36
За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон
Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
10 грудня, 21:37
Кредит від США забезпечить для України критично важливу допомогу
США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд
10 грудня, 20:58

Політика

Польща підняла авіацію через масований обстріл України
Польща підняла авіацію через масований обстріл України
Канада прокоментувала пропозицію Трампа ввійти до складу США
Канада прокоментувала пропозицію Трампа ввійти до складу США
Трамп запросив лідера Китаю на інавгурацію: чим відповість Сі Цзіньпін
Трамп запросив лідера Китаю на інавгурацію: чим відповість Сі Цзіньпін
США запровадили санкції проти чиновників з Грузії
США запровадили санкції проти чиновників з Грузії
РФ веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там свої військові бази – Bloomberg
РФ веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там свої військові бази – Bloomberg
Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції
Стало відомо, коли Макрон призначить нового премʼєра Франції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
99K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
26K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
20K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
12K
Загроза ракетного удару. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua