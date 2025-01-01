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Вибух біля вежі Трампа: одна людина загинула, семеро – поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вибух біля вежі Трампа: одна людина загинула, семеро – поранені
фото з відкритих джерел

Влада розслідує вибух Tesla Cybertruck  як можливий теракт

Унаслідок вибуху автівки Tesla Cybertruck біля входу в готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі одна людина загинула, ще семеро – дістали поранення. Про це повідомило ABC News.  

Влада розслідує вибух Tesla Cybertruck біля «вежі Трампа» як можливий теракт. Громадянам було наказано уникати цього району, хоча поліція зазначила, що пожежу погашено.

За словами чиновника, з яким поспілкувалося видання, водій заїхав у зону камердинера готелю, і автомобіль вибухнув. Керманич загинув, а семеро перехожих дістали легкі травми.

Наразі слідчі не знають, що стало причиною вибуху. Поліція розглядає вибух як можливий теракт. Збір доказів та перевірка тривають.

Нагадаємо, про вибух поблизу вежі Дональда Трампа стало відомо ввечері 1 січня. На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю. Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі.

Готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі – це величезна 64-поверхова будівля з кондомініумами, розташована на Fashion Show Drive у місті Парадайз, штат Невада. Він був названий на честь свого співвласника Дональда Трампа і розташований на сусідній вулиці з готелем Wynn.

Готель відкрився 31 березня 2008 року і має 1 282 номери, а також два ресторани. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі – 622 фути (190 м).

Теги: Дональд Трамп США вибух Ілон Маск готель автомобіль Tesla

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