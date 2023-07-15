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Індія спільно з Францією готуватиме план припинення війни в Україні – Le Monde

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Індія спільно з Францією готуватиме план припинення війни в Україні – Le Monde
прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Франції Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Очікується, що мирний план Індії та Франції відрізнятиметься від китайського

Індія хоче разом з Францією розробити свій мирний план для врегулювання війни Росії проти України. Очікується, що він буде відрізнятися від раніше запропонованих ініціатив. Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, відповідне доручення прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав під час свого візиту до Парижа 13 та 14 липня. Глава уряду Індії прибув на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

Лідери ухвалили важливі рішення про постачання винищувачів та підводних човнів. Також серед тем переговорів була війна в Україні. Макрон закликав Моді активізувати міжнародну діяльність Індії та приєднатися до врегулювання війни. Індійський прем'єр наголосив, що виступає за дипломатичне рішення конфлікту, але не підтвердив, що хоче виступити посередником.

За даними французької газети, Моді після зустрічі з Макроном дав доручення своїм підлеглим розробити разом з Францією мирний план для України, щоб вийти з «дипломатичного кута».

Видання підкреслює, що мова йде про ініціативи, що відрізнятимуться від пропозицій, які висунули Китай та «Глобальний Південь», тобто країни Латинської Америки, Африки та Азії.

Нагадаємо, що кілька країн вже анонсували, що хочуть виступити посередниками між Україною та Росією і представили свої так звані мирні плани. Зокрема, одним з перших «мирний план» розробив Китай, хоча Україна та партнери розкритикували його. Також «мирні ініціативи» представили Бразилія, Індонезія та країни Африки. Однак більшість з цих планів передбачає територіальні поступки України, а також замороження конфлікту. 

Теги: війна окупанти Індія Франція

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