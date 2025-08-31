Індія та Китай відновлюють відносини – Моді

Bloomberg: Індія та Китай відновлюють відносини на тлі торгової війни зі США

Президент Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели першу зустріч після повернення Дональда Трампа до влади у США. Лідери двох країн пообіцяли поглибити співпрацю, щоб подолати економічні наслідки торговельної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Моді оголосив про відновлення прямого авіасполучення між країнами. За словами Сі Цзіньпіна, «правильний вибір» для Китаю та Індії – бути друзями, а не суперниками. Китайський лідер додав, що «дракон і слон повинні танцювати разом». Лідери також домовилися розширити двосторонні торговельні та інвестиційні зв'язки.

Зустріч відбулася у китайському місті Тяньцзінь на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Вона відбувається на тлі значних тарифів, які Вашингтон запровадив проти індійських товарів, у відповідь на закупівлю Нью-Делі російської нафти. США назвали такі дії покаранням за фінансування російської війни.

Це перший візит Моді до Китаю за останні сім років. Він став можливим після дипломатичного прориву, коли обидві країни домовилися вивчити питання демаркації свого спірного кордону.

Нагадамо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

За словами директора Центру Карнегі «Росія-Євразія» Олександра Габуєва, головною темою переговорів стане узгодження позицій щодо війни в Україні, особливо на тлі зусиль США з припинення бойових дій.