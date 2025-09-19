Вперта пенсіонерка заблокувала масштабний інфраструктурний проєкт у Китаї

У Китаї власниця будинку на два роки затримала будівництво залізниці вартістю $5,3 млрд

Власниця скромного будинку в китайській провінції Цзянсу на два роки затримала реалізацію масштабного проєкту з будівництва швидкісної залізниці, вимагаючи за свою нерухомість мільйони доларів. Загальна вартість проєкту становить 38 мільярдів юанів ($5,3 млрд). Про це пише «Главком» із посиланням на Oddity Central.

Залізничний проєкт, який мав з'єднати провінції Цзянсу, Чжецзян та Шанхай, був майже завершений. Проте один із власників, відомий у медіа як «тітонька Чжан», відмовився відселятися, вважаючи запропоновану компенсацію недостатньою. Влада запропонувала їй 5 мільйонів юанів ($700 тис.) та три будинки аналогічного розміру, але жінка вимагала до 200 тисяч юанів ($28 тис.) за квадратний метр, що загалом становило $14 млн.

Через впертість власниці підрядники були змушені будувати залізничний міст по обидва боки від її будинку, який став відомим як «будинок-цвях». Спочатку відкриття залізниці було заплановано на 2024 рік, але через цей інцидент його довелося відкласти.

Після двох років протистояння та значної уваги з боку китайських ЗМІ, жінка, яка, за повідомленнями, страждала від нервового виснаження, врешті погодилася на умови уряду. Таким чином, «найбільш впертий будинок» у Цзянсу більше не перешкоджає завершенню залізничного проєкту.

