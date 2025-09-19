Головна Світ Соціум
Вперта пенсіонерка заблокувала масштабний інфраструктурний проєкт у Китаї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк

У 2020 році Китай розпочав розроблення проєкту високошвидкісної залізниці
фото: odditycentral.com

У Китаї власниця будинку на два роки затримала будівництво залізниці вартістю $5,3 млрд

Власниця скромного будинку в китайській провінції Цзянсу на два роки затримала реалізацію масштабного проєкту з будівництва швидкісної залізниці, вимагаючи за свою нерухомість мільйони доларів. Загальна вартість проєкту становить 38 мільярдів юанів ($5,3 млрд). Про це пише «Главком» із посиланням на Oddity Central.

Залізничний проєкт, який мав з'єднати провінції Цзянсу, Чжецзян та Шанхай, був майже завершений. Проте один із власників, відомий у медіа як «тітонька Чжан», відмовився відселятися, вважаючи запропоновану компенсацію недостатньою. Влада запропонувала їй 5 мільйонів юанів ($700 тис.) та три будинки аналогічного розміру, але жінка вимагала до 200 тисяч юанів ($28 тис.) за квадратний метр, що загалом становило $14 млн.

Через впертість власниці підрядники були змушені будувати залізничний міст по обидва боки від її будинку, який став відомим як «будинок-цвях». Спочатку відкриття залізниці було заплановано на 2024 рік, але через цей інцидент його довелося відкласти.

Після двох років протистояння та значної уваги з боку китайських ЗМІ, жінка, яка, за повідомленнями, страждала від нервового виснаження, врешті погодилася на умови уряду. Таким чином, «найбільш впертий будинок» у Цзянсу більше не перешкоджає завершенню залізничного проєкту.

Нагадаємо, Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. 

Раніше Китай та Сполучені Штати досягли базової домовленості щодо врегулювання питання подальшої роботи китайської соцмережі TikTok у США і продовжать використовувати механізм консультацій для усунення розбіжностей, що залишились. 

Теги: нерухомість Китай будівництво Шанхай будинок влада

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
