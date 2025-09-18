Авіакатастрофа в Індії: сім'ї жертв подали до суду на Boeing 

Під час аварії загинули 275 людей – 241 перебували на борту, ще 34 особи загинули на землі

Сім'ї чотирьох пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing авіакомпанії Air India 12 червня, подали позов, в якому стверджується, що причиною трагедії стали несправні паливні перемикачі. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Згідно з позовом, поданого до Вищого суду штату Делавер, аварія сталася через кілька секунд після вильоту рейсу 171 до Лондона з індійського міста Ахмедабад.

У позові Boeing і Honeywell, які займалися заміною системи, звинувачуються у спричиненні катастрофи. Позивачі посилаються на рекомендацію Федерального управління цивільної авіації США (FAA) від 2018 року, яка радить, але не зобов'язує операторів моделей Boeing, у тому числі 787, перевіряти механізм блокування вимикачів подачі палива, щоб уникнути їх випадкового зміщення.

За даними попереднього звіту Бюро з розслідування авіаційних аварій Індії (AAIB), Air India не виконала рекомендовані перевірки. Також у технічних записах зазначено, що модуль керування дросельною заслінкою, що містить вимикачі подачі палива, був замінений у 2019 та 2023 роках на літаку, що потрапив у катастрофу.

Згідно з тим же звітом, на літаках і двигунах дотримувались усіх відповідних директив і бюлетенів служби безпеки.

Нагадаємо, 12 червня Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India після зльоту впав на житловий район біля міста Ахмедабад на заході Індії. Літак виконував рейс до Лондона.

Як повідомлялося, попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини його порятунку залишаються незрозумілими, але припускається, що деякі частини літака могли залишитися цілими після аварії.