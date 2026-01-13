Лідерка венесуельської опозиції Мачадо відвідає Білий дім: названо дату

Трамп не поспішає підтримувати кандидатуру лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо на посаду глави держави

У четвер, 15 січня, у Білому домі запланована зустріч президента Дональда Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Цей візит відбувається у складний для опозиціонерки момент: після того, як американські військові усунули від влади Ніколаса Мадуро, Трамп не поспішає підтримувати кандидатуру лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року на посаду глави держави. Натомість тимчасовою президенткою була призначена Делсі Родрігес, колишня віцепрезидентка в уряді Мадуро.

Раніше Трамп скептично висловлювався про політичні перспективи Мачадо, зазначаючи, що вона нібито не має достатньої підтримки всередині країни. Водночас він виявив неабияку зацікавленість у її Нобелівській премії. Мачадо висловила готовність символічно «передати» свою нагороду президенту США на знак вдячності за повалення режиму Мадуро. Хоча Нобелівський комітет офіційно заявив про неможливість передачі статусу лауреата, Трамп назвав такий жест «великою честю» та наголосив, що ніхто в історії не заслуговував на цю премію більше, ніж він.

Трамп також заявив, що Сполучені Штати «керуватимуть» Венесуелою протягом тривалого часу, а всі доходи від продажу нафти йтимуть на відновлення країни під наглядом Вашингтона. Адміністрація Трампа наразі віддає перевагу роботі з Делсі Родрігес, вважаючи такий перехід влади більш стабільним, ніж передачу прав опозиції.

Попри плани щодо масштабного відновлення видобутку нафти, Трамп зіткнувся з опором американського бізнесу. На нещодавній зустрічі в Білому домі керівники нафтових гігантів, зокрема ExxonMobil, назвали Венесуелу «непридатною для інвестування» через відсутність правових гарантій та ризик повторної експропріації активів. У відповідь на такий скептицизм Трамп пригрозив повністю відсторонити компанію Exxon від участі у майбутніх венесуельських проектах, звинувативши її керівництво у «надмірній хитрості».

Як відомо, лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що повністю підтримує стратегію президента США Дональда Трампа щодо Венесуели.

За словами Мачадо, посилення тиску з боку США, зокрема санкцій проти венесуельських посадовців, захоплення суден і боротьба з нелегальним експортом нафти, є виправданими та необхідними. Вона наголосила, що венесуельський народ вдячний Трампу та його адміністрації й назвала його «захисником свободи в цій півкулі».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.