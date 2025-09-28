Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На найбільшому заводі iPhone у Китаї зафіксовано нелюдські умови роботи – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На найбільшому заводі iPhone у Китаї зафіксовано нелюдські умови роботи – FT
фото з відкритих джерел

Завод у Чженчжоу вже неодноразово опинявся у центрі скандалів через протести працівників, випадки самогубств і конфлікти під час локдаунів у пандемію 

Найбільший завод із виробництва iPhone у Китаї, Foxconn у Чженчжоу, опинився в центрі уваги через порушення трудових прав і нелюдські умови роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Незалежна організація China Labor Watch провела піврічне розслідування фабрики, де збирають iPhone 17. Перевірка виявила, що понад половина з 200 тис. працівників під час пікових періодів – тимчасові співробітники, що значно перевищує дозволені законом 10%.

Робітники скаржаться на затримки зарплат, наднормові зміни до 75 годин на тиждень і дискримінацію при наймі. Представникам національних меншин – уйгурам, тибетцям, хуейцям – а також вагітним жінкам часто відмовляють у працевлаштуванні. Персонал також не завжди отримує оплачувані відпустки, лікарняні та базові соціальні гарантії.

Apple оголосила про термінове внутрішнє розслідування на підприємстві.

Як нагадує FT, завод у Чженчжоу вже неодноразово опинявся у центрі скандалів через протести працівників, випадки самогубств і конфлікти під час локдаунів у пандемію. Незважаючи на обіцянки компанії покращити умови, правозахисники зазначають, що системні проблеми залишаються невирішеними.

Як повідомлялося, компанія Apple вперше офіційно заявила, що не зможе випустити низку нових функцій для iOS у Європі. Причиною став Закон про цифрові ринки (DMA), який був ухвалений у 2022 році та, на думку Apple, гальмує інновації. 

Apple відмовилася від випуску трьох ключових функцій на європейському ринку.

Нагадаємо, 9 вересня, компанія Apple представила новий iPhone 17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію презентації.

Новий iPhone 17 представлено у п'яти кольорах, є функція Always On Display. Яскравість 3000 ніт. Процесор A19. Автономність на восьми годин відео більше, ніж iPhone 16.

Теги: Китай завод Apple

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим критичніше Трамп висловлюється щодо Путіна, тим мʼякшим він стає до Сі
Трамп робить ставку на Китай?
21 вересня, 16:28
Дмитро Єфремов: США не зацікавлені в участі Пекіна через тривалу стратегічну конкуренцію
Хочуть мати шпигуна? Експерт пояснив, навіщо Росія втягує Китай у «мирне врегулювання»
29 серпня, 18:18
Путіну треба знати, як Китай відреагує на можливий тиск з боку США з метою припинення бойових дій
У Китаї Путін буде узгоджувати позиції щодо війни в Україні – The Guardian
31 серпня, 07:26
Зеленський: Эдине, що робить Росія – це вкладається у подальшу війну
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
31 серпня, 22:19
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
Трамп висловив сподівання, що Сі допоможе закінчити війну в Україні
20 вересня, 00:42
Водночас, виробники дронів і ракет продовжують збільшувати оклади для нових кадрів
У Росії військові заводи скоротили зарплату та найм людей
23 вересня, 03:11
Зеленський: Я думаю, що президент Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до цієї війни
Зеленський заявив, що Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни
24 вересня, 03:57
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
Вчора, 01:44
Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні
Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні
19 вересня, 18:39

Соціум

На найбільшому заводі iPhone у Китаї зафіксовано нелюдські умови роботи – FT
На найбільшому заводі iPhone у Китаї зафіксовано нелюдські умови роботи – FT
В Аргентині наркоторговці вбили трьох дівчат і транслювали злочин онлайн
В Аргентині наркоторговці вбили трьох дівчат і транслювали злочин онлайн
У США чоловік в ефірі зізнався, що вбив і поховав батьків
У США чоловік в ефірі зізнався, що вбив і поховав батьків
У двох країнах НАТО літали невідомі дрони
У двох країнах НАТО літали невідомі дрони
Лукашенко поговорив із Путіним про виживання
Лукашенко поговорив із Путіним про виживання
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка
Центральну та Південну Росію тероризують хижі сонечка

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua