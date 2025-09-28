На найбільшому заводі iPhone у Китаї зафіксовано нелюдські умови роботи – FT

Завод у Чженчжоу вже неодноразово опинявся у центрі скандалів через протести працівників, випадки самогубств і конфлікти під час локдаунів у пандемію

Найбільший завод із виробництва iPhone у Китаї, Foxconn у Чженчжоу, опинився в центрі уваги через порушення трудових прав і нелюдські умови роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Незалежна організація China Labor Watch провела піврічне розслідування фабрики, де збирають iPhone 17. Перевірка виявила, що понад половина з 200 тис. працівників під час пікових періодів – тимчасові співробітники, що значно перевищує дозволені законом 10%.

Робітники скаржаться на затримки зарплат, наднормові зміни до 75 годин на тиждень і дискримінацію при наймі. Представникам національних меншин – уйгурам, тибетцям, хуейцям – а також вагітним жінкам часто відмовляють у працевлаштуванні. Персонал також не завжди отримує оплачувані відпустки, лікарняні та базові соціальні гарантії.

Apple оголосила про термінове внутрішнє розслідування на підприємстві.

Як нагадує FT, завод у Чженчжоу вже неодноразово опинявся у центрі скандалів через протести працівників, випадки самогубств і конфлікти під час локдаунів у пандемію. Незважаючи на обіцянки компанії покращити умови, правозахисники зазначають, що системні проблеми залишаються невирішеними.

Як повідомлялося, компанія Apple вперше офіційно заявила, що не зможе випустити низку нових функцій для iOS у Європі. Причиною став Закон про цифрові ринки (DMA), який був ухвалений у 2022 році та, на думку Apple, гальмує інновації.

Apple відмовилася від випуску трьох ключових функцій на європейському ринку.

Нагадаємо, 9 вересня, компанія Apple представила новий iPhone 17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію презентації.

Новий iPhone 17 представлено у п'яти кольорах, є функція Always On Display. Яскравість 3000 ніт. Процесор A19. Автономність на восьми годин відео більше, ніж iPhone 16.