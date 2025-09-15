Головна Гроші Бізнес
Україна обмежить імпорт дизпалива від одного з найбільших покупців російської нафти – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За останні вісім місяців дизпальне індійського походження ушестеро збільшило свою частку на українському ринку
Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня

Імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського дизелю мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на enkorr.

За даними ЗМІ, відповідну вимогу Служба безпеки України спрямувала Енергетичній митниці 15 вересня. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня. Санкції діятимуть за аналогією з тими, що раніше були накладені на дизпальне з Туреччини у вересні 2023 року. Тоді рішенням Ради національної безпеки й оборони низку турецьких портів, що приймали суттєві обсяги російського дизпального, було внесено до переліку ризикованих, а всі партії, що надходили з них, підлягали додатковому вивченню, зокрема лабораторному.

Згідно з даними консалтингової групи «А-95», з вересня 2023 року з підсанкційних турецьких портів Marmara і Turpas в Україну було імпортовано 65,8 тис. тонн дизпального, з яких 71% було завезено з квітня 2025 року. До того середньомісячний імпорт з цих портів становив близько 47,2 тис. тонн. Це показує, що після аналогічних заходів імпорт із Туреччини майже припинився.

Опитані enkorr румунські трейдери вважають, що після заборони імпорту індійського пального зросте попит з інших південних напрямків, а ціни на нього – зростуть. «Великі обсяги з Індії закупалися не тому, що іншого продукту на ринку не було, а тому, що індійське паливо було дешевше. Ринок налаштується під інші напрямки та ціни. Наприклад, у серпні ми вже привезли партії дизелю з заводу Saras», – повідомив оператор Oil Terminal.

Минулого тижня «Укрнафта» вперше додала Індію до переліку країн, пальне звідки вона з жовтня не купуватиме. Компанія вимагатиме вказувати в тендерних заявках інформацію про походження пального. Раніше це стосувалося РФ, Білорусі й Ірану.

У липні та серпні на дизпальне індійського походження припадала найбільша частка в українському імпорті. За останні вісім місяців індійський ресурс ушестеро збільшив присутність на українському ринку. У серпні в Україну потрапило на 36 млн тонн більше дизпального індійського виробництва, ніж у липні, – 119 млн тонн. Це понад 18% з усіх обсягів дизпалива, що надходить в Україну.

До слова, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за січень-серпень 2023 року обвалилися на 22,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,03 трлн рублів ($51 млрд). Це суттєво позначилося на фінансовому стані країни, яка вже зіткнулася зі зростанням дефіциту бюджету та необхідністю фінансувати війну проти України.

